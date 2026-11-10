Paul McCartney è il terzo cantante più ricco al mondo. Ma una donna lo supera

L'ex Beatles conquista il podio degli artisti più ricchi con un patrimonio da capogiro. Ma davanti a lui ci sono due star che hanno accumulato fortune ancora maggiori

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Getty Images Paul McCartney è miliardario

Paul McCartney entra ufficialmente nell’élite dei miliardari della musica. L’ex Beatles ha raggiunto un patrimonio da capogiro, conquistando il terzo posto nella classifica degli artisti musicali più ricchi del mondo. A rivelarlo è Forbes, che ha analizzato le fortune accumulate dalle più grandi star internazionali. Ma prima di lui c’è una donna.

Il patrimonio di Paul McCartney

Una carriera lunga oltre sessant’anni, milioni di dischi venduti e un patrimonio che continua a crescere. Paul McCartney è oggi uno degli artisti musicali più ricchi del pianeta, con una fortuna personale stimata in 1,4 miliardi di dollari (pari a circa 1.25 miliardi di euro).

Un risultato straordinario per l’ex bassista dei Beatles, che ha saputo trasformare il proprio talento in un impero economico capace di resistere al passare delle generazioni e ai cambiamenti dell’industria discografica.

Secondo l’analisi della rivista americana, la ricchezza del musicista britannico non deriva soltanto dalle vendite dei dischi. A contribuire al suo patrimonio sono soprattutto i diritti d’autore, i cataloghi musicali, i guadagni dei tour mondiali e gli investimenti immobiliari.

McCartney possiede diverse proprietà di prestigio, tra cui immobili nel Regno Unito e negli Hamptons, una delle località più esclusive degli Stati Uniti. A queste si aggiunge una preziosa collezione d’arte privata che comprende opere di artisti del calibro di Pablo Picasso e René Magritte.

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Un patrimonio costruito nel corso dei decenni e alimentato da un repertorio musicale che continua a generare entrate anche a distanza di oltre mezzo secolo dallo scioglimento dei Beatles.

Com’è riuscito Paul McCartney a diventare miliardario

Dietro la fortuna miliardaria di Paul McCartney si nasconde una lungimirante strategia imprenditoriale. Una parte importante delle sue entrate è legata infatti ad Apple Corps, la società fondata dai Beatles nel 1968 per gestire le attività commerciali e creative del gruppo.

L’accordo originario prevedeva che ciascuno dei quattro componenti della band detenesse una quota del 25% della società. Un’organizzazione che ha consentito di valorizzare economicamente il successo dei Beatles anche dopo la fine della loro avventura musicale.

Secondo le cifre riportate, Apple Corps genera circa 50 milioni di dollari all’anno attraverso diritti musicali, vendite di vinili, streaming e sfruttamento commerciale del marchio Beatles.

Ma c’è un’altra società che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del patrimonio del cantante: MLP Communications, fondata da McCartney nel 1969 e legata alle sue attività editoriali e musicali.

Attraverso le proprie società, l’artista ha così costruito un importante portafoglio di diritti e cataloghi musicali, comprendente composizioni proprie e brani di altri autori.

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Una strategia che gli ha permesso di diversificare le fonti di guadagno, senza dipendere esclusivamente dai concerti o dalla pubblicazione di nuovi album.

Il risultato è una fortuna che continua ad aumentare, confermando McCartney non soltanto come una delle figure più influenti della storia della musica, ma anche come uno degli imprenditori più affermati del settore.

Chi sono i cantanti più ricchi al mondo

Nonostante il patrimonio miliardario, Paul McCartney deve accontentarsi del terzo gradino del podio. Davanti a lui ci sono due protagonisti assoluti della musica contemporanea: Jay-Z e Taylor Swift.

A dominare la graduatoria è il rapper nonché marito di Beyoncé, il cui patrimonio raggiunge i 2,8 miliardi di dollari (2.5 miliardi di euro). L’artista ha saputo affiancare alla carriera musicale una serie di investimenti di successo, diventando uno degli uomini più potenti dell’industria dell’intrattenimento.

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Al secondo posto si trova invece Taylor Swift che, con 2 miliardi di dollari (1.8 miliardi di euro), è la donna più ricca tra gli artisti musicali presenti sul podio. La popstar ha raggiunto cifre impressionanti grazie alle vendite discografiche, al valore del suo catalogo musicale e soprattutto al successo planetario dei suoi concerti. A differenza di altri, i suoi guadagni derivano solo ed esclusivamente dalla musica e non da attività differenti.