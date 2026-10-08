Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 ottobre 2026: Adelaide sorpresa deve cambiare tutto

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato «Paradiso delle signore» -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 25. Ecco le anticipazioni di venerdì 9 ottobre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di giovedì 8 ottobre un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio. Valter vuole fare un taglio netto al passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

Anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2026

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione da parte di Elisa crea un malinteso che potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello prende in considerazione l’idea di dare una mano in Caffetteria. In un momento di debolezza, Riccardo si lascia scappare con Diana un dettaglio importante, poi confida a Marta tutta la verità riguardo la sua situazione matrimoniale, nascondendo, però, ancora parte della verità.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026.