Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 ottobre 2026: un incidente in macchina cambia tutto

Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio: trama de "Il paradiso delle signore" dell'8 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai Ciro, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 24. Ecco le anticipazioni di lunedì 2 febbraio

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di mercoledì 7 ottobre Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro vorrebbe recuperare un po’ di romanticismo con la moglie, ma tutto sembra remare contro. Per prendersi del tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente nei confronti di Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo, alla madre.

Anticipazioni della puntata dell’8 ottobre 2026

Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ma ha un incidente e si fa male a un braccio. Valter vuole fare un taglio netto al passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026.