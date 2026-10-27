Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 28 ottobre 2026: una canzone scatena la gelosia di Irene

Irene osserva Johnny e Barbara e sembra gelosa della loro intesa: trama de "Il paradiso delle signore" del 28 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 38. Irene osserva Johnny e Barbara e sembra gelosa della loro intesa. Ecco le anticipazioni di mercoledì 28 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di martedì 27 ottobre, Iacopo ha un’idea per un progetto artistico dedicato al lavoro del padre defunto e cerca una modella speciale che possa aiutarlo a realizzarlo. Intanto Riccardo vuole trovare un modo per impedire a Marcello di vendere la Caffetteria, una decisione presa per risanare il debito con il Paradiso. Johnny e Barbara si appassionano alle proteste guidate dagli studenti nelle università, ma le loro conversazioni fanno sentire Irene esclusa. Infine, Marta riesce a confessare a Enrico di aspettare un bambino.

Anticipazioni della puntata del 28 ottobre 2026

L’indagine di Borghi su Riccardo viene smascherata e Carla deve pensare a un’altra mossa. Un purosangue potrebbe salvare Marcello dal dover vendere la Caffetteria. Irene osserva Johnny e Barbara mentre scrivono insieme una canzone ispirata alle proteste studentesche e sembra gelosa della loro intesa. Matteo fa uno scherzo a Lia e capisce perché lei desidera tanto un Fedora. I Guarnieri-Sant’Erasmo festeggiano al Circolo l’unione ritrovata e la gravidanza di Marta, mentre Carla li osserva in disparte.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.