Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 ottobre 2026: Marta confessa la gravidanza a Enrico

Ufficio stampa Rai Marta e Enrico, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. La puntata in programma è la numero 37. Johnny e Barbara si appassionano alle proteste guidate dagli studenti nelle università, Irene si sente esclusa. Marta confessa la gravidanza a Enrico. Ecco le anticipazioni di martedì 27 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di lunedì 26 ottobre Umberto cerca di rimediare all’errore di Riccardo, che vuole però tirarsi fuori dall’affare dei fast-food avviato con Carla. Marcello teme che la mancanza di risorse finanziarie del Paradiso dipenda dal contratto firmato con la compagnia delle navi da crociera e prende una decisione drastica. Il ritorno di Ciro da Firenze porta nuove tensioni in casa Puglisi, costringendo Concetta ad affrontare da sola il problema con Agata. Lia si apre con Matteo sul rapporto con suo padre. Spaventata dalla nuova vita che l’aspetta, Marta trova conforto tra le braccia di Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2026

Iacopo ha un’idea per un progetto artistico dedicato al lavoro del padre defunto e cerca una modella speciale che possa aiutarlo a realizzarlo. Intanto Riccardo vuole trovare un modo per impedire a Marcello di vendere la Caffetteria, una decisione presa per risanare il debito con il Paradiso. Johnny e Barbara si appassionano alle proteste guidate dagli studenti nelle università, ma le loro conversazioni fanno sentire Irene esclusa. Infine, Marta riesce a confessare a Enrico di aspettare un bambino.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.