Franceso Totti, per i 50 anni porta tutta la famiglia a Las Vegas

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesco Totti

Traguardo importante per Francesco Totti: l’ex capitano della Roma sta per compiere 50 anni, e ha deciso di festeggiare il suo primo mezzo secolo in grande stile. Per l’occasione, infatti, lo sportivo è volato con la compagna Noemi Bocchi e con i figli Cristian, Chanel e Isabel a Las Vegas, come testimoniano alcuni scatti sui social.

Francesco Totti, i 50 anni a Las Vegas

Francesco Totti sta per spegnere le sue prime 50 candeline, e ha scelto di festeggiare il compleanno Oltreoceano. L’ex capitano della Roma è infatti volato a Las Vegas con la sua “famiglia allargata”: con lui ci sono la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei, Sofia e Tommaso (avuti dal precedente matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci), e i tre figli che Totti ha avuto con Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel.

A svelarlo sono alcuni scatti condivisi dalla coppia sui social: nelle stories si scorgono prima il volo su un jet privato e poi la cena all’Hotel Bellagio, situato nel cuore di Las Vegas. A bordo di un van diretto proprio verso la Strip, il centro della città, si scorgono tutti i partecipanti al viaggio: un bellissimo ritratto di “famiglia allargata”, solennemente riunita per celebrare un evento molto importante.

Probabilmente la trasferta non durerà a lungo: complici gli impegni di Noemi Bocchi, scelta da Milly Carlucci come concorrente per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, la coppia farà ritorno a Roma già nei prossimi giorni. Proprio nella capitale, Francesco potrebbe decidere di concedersi un bis in compagnia di amici ed ex colleghi, come fatto per i suoi primi 40 anni.

Francesco Totti, pace fatta con Chanel

A Las Vegas convivranno quindi per alcuni giorni anche Noemi Bocchi e Chanel, secondogenita del Pupone. I rapporti tra le due oggi sembrano essere cordiali, ma la situazione inizialmente era piuttosto tesa: nella sua autobiografia Oltre, infatti, Francesco Totti ha raccontato una reazione molto forte da parte della figlia 20enne quando le rivelò di essersi innamorato di un’altra donna.

“Sei un pezzo di m*, non sei più mio padre, mi fai schifo”, gli urlò la ragazza, decidendo di interrompere i rapporti con il padre per ben 9 mesi. Un periodo difficile, in cui Totti ha raccontato di essere ricorso all’aiuto di uno psicologo. Oggi, però, a giudicare dagli scatti che arrivano da Oltreoceano, la relazione tra l’ex capitano e i suoi figli sembra essere tornata quella di un tempo.

E il viaggio a Las Vegas non è la prima occasione in cui i figli di Totti e Noemi si trovano a trascorrere del tempo insieme: nel 2022, tra gli invitati al 17esimo compleanno di Cristian, figuravano anche la nuova fidanzata del padre con Sofia e Tommaso. La “famiglia allargata” aveva quindi celebrato il Capodanno 2025 a Santo Domingo, e in altre occasioni sia il calciatore che la sua compagna hanno preso parte ad eventi con i rispettivi figli, tra cui la comunione di Isabel e il battesimo del pronipote di Noemi, il piccolo Diego. Insomma, le nuove dinamiche familiari sembrano ormai ben rodate.