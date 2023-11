Fonte: Getty Images Kate Middleton

L’effetto Kate Middleton non tramonta mai. Ogni volta che la Principessa del Galles mette il piede fuori da Palazzo, dà una lezione di stile. E contro l’autunno piovoso che sta flagellando tutta l’Europa, si è attrezzata con degli stivaletti, firmati ba&sh, che stanno già andando a ruba. Ma la moglie di William ci offre tanti altri spunti anti-pioggia, anche per i capelli.

Kate Middleton, gli stivaletti di ba&sh

Kate Middleton indossa gli stivaletti CODA della collezione FW23 di ba&sh in occasione della visita in Scozia a inizio novembre dove ha stracciato suo marito William in una gara in bici su un percorso ad ostacoli. Gli stivaletti sono una rivisitazione più femminile e moderna dei classici chelsea boots; hanno una suola spessa a carroarmato e sono pratici da indossare grazie all’elastico laterale. I migliori alleati per quelle giornate autunnali dove il tempo è variabile. Sono in pelle e costano 365 euro.

Fonte: Ufficio stampa ba&sh

Kate Middleton, i trucchi anti-pioggia

Kate è perfetta in ogni occasione, quando si tratta di look. Anche quando deve indossare una tuta mimetica per affrontare l’addestramento militare insieme ai Dragoni della Regina di cui è colonnello in capo.

Ereditati dalla Regina Elisabetta e seguita da uno staff di esperti, la Principessa del Galles si avvale di alcuni semplici trucchetti per salvarsi da qualsiasi imprevisto meteorologico, considerando anche il clima molto variabile della Gran Bretagna.

Le giacche

Si inizia dalle giacche. Se l’appuntamento di lavoro è all’aperto e informale, Kate utilizza giacche impermeabili, il cui peso varia a seconda della stagione. Per l’autunno Lady Middleton predilige i piumini leggeri oppure giacche leggermente imbottite, come quella di Burberry indossata in Scozia. Se invece il clima è più inclemente, meglio giubbotti più lunghi e dotati di cappuccio che però toglie per le foto ufficiali. Il suo marchio preferito resta Burberry.

Nell’armadio di Kate non manca una serie di soprabiti, di vari colori che può indossare anche aperti se le temperature non sono molto rigide. E se il dress code lo richiede, indossa un cappello coordinato che ha anche la funzione di proteggere dalla pioggerellina.

L’ombrello

Se il tempo è incerto, i Reali non escono mai da Palazzo senza l’ombrello. Ovviamente non uno a caso. Se l’appuntamento è istituzionale, l’ombrello è nero. Se invece Kate ha l’esigenza di essere ben visibile dalla folla, lo usa trasparente. Quando il colore dell’abito lo consente, invece, si protegge dalla pioggia con un ombrello della stessa tonalità. Non usa mai i modelli piccoli e automatici, ma sempre il modello tradizionale con manico arrotondato, perché è più facile da impugnare e più saldo ai colpi di vento.

I capelli

Kate cura molto i capelli che sono uno dei suoi punti di forza. Una chioma crespa può diventare la rovina della sua immagine. Quindi se piove, meglio raccogliere i capelli in una coda di cavallo oppure in uno chignon. In alternativa si può pensare a un semi-raccolto. Sicuramente è bene trattare la chioma con prodotti anti-umidità, da applicare anche prima di asciugare i capelli, per proteggerli dal rischio cresco lasciandoli comunque voluminosi.

In alternativa Kate usa la lacca fissante, pare che il suo prodotto preferito sia L’Oréal Elnett Hairspray acquistabile anche online per poco più di 13 euro.