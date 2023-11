Fonte: IPA Kate Middleton al parco: le tenere foto coi bimbi

Kate Middleton non dà tregua al povero William, almeno per quanto riguarda lo sport. Così, eccola salire in sella alla bici e sfidare il maritino in un percorso sterrato. Indovinate chi ha pedalato più velocemente? Naturalmente lei che si è fatta ammirare in Scozia con una nuova giacca-piumino di Burberry, assolutamente da copiare e i boccoli esagerati.

Kate Middleton e William in visita in Scozia

Le vacanze sono finite per George, Charlotte e Louis e Kate Middleton riprende i suoi impegni di lavoro con assiduità. Se con la famiglia ha passato una notte di Halloween da brivido nel tentativo di scovare il fantasma che da secoli abita ad Anmer Hall, la sua casa di campagna nel Norfolk, Lady Middleton è tornata subito alle sue occupazioni reali con un tour al parco dove ha incontrato dei piccoli sudditi e poi recandosi in Scozia con William.

Fonte: Getty Images

I Principi del Galles hanno visitato le comunità rurali di Burghead, Moray e Inverness. Kate è apparsa particolarmente in forma e raggiante. Può essere che questo sia l’effetto delle parole che Carlo ha avuto per lei, definendola “la mia amata nuora”. Una frase di grande effetto e stima che il Sovrano ha avuto per lei, mentre si trova in Kenya.

Comunque, Lady Middleton non ha mai smesso di sorridere un attimo. Può anche essere che tutto questo buonumore fosse dovuto alla sfida in bici che presto avrebbe fatto con William, pronta a farlo sudare a forza di pedalate per poi stracciarlo definitivamente, come sempre accade quando marito e moglie si impegnano in gare sportive.

Kate Middleton, boccoli e giacca Burberry

Visto il tipo di impegno all’aria aperta, la Principessa del Galles si è presentata con un caldo maglione di lana a collo alto, jeans neri a zampa, i suoi stivaletti di Reiss che indossa sempre quando deve camminare su sterrati. Ma il pezzo forte del suo look è la nuova giacca-piumino scozzese, verde oliva, a quadri beige e neri, con bottoni automatici e girocollo, firmata Burberry, che sta diventando il brand sportivo da lei preferito. Un giubbotto pratico che tiene caldo e copre dalle intemperie, senza però appesantire. Insomma ideale per l’autunno piovoso ma non freddissimo che stiamo vivendo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton sfida William in bici

Altro dettaglio degno di nota sono i capelli di Kate. Quest’autunno la Principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo taglio che prevede un ampio ciuffo a tendina, ma per l’incontro in Scozia ha voluto dare un colpo di spazzola alle sue ciocche esagerando coi boccoli che da sempre le piacciono tanto e che realizza con la sua spazzola magica.

Fonte: Getty Images

La chioma non perde vigore nemmeno quando Lady Middleton si infila il casco per sfidare in bici William attraverso un percorso che prevedeva passerelle, curve paraboliche e saliscendi. Kate affronta tutto con grande piglio e coraggio, mentre dietro suo marito arranca.

