Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Tony Effe

Dopo l’esordio scoppiettante con Francesco Totti, Francesca Fagnani promette il bis: nella prossima puntata del talk show, infatti, a sedere sullo sgabello di Belve sarà il rapper Tony Effe.

Belve, Francesca Fagnani ospita Tony Effe

Debutto col botto per la 15esima edizione di Belve: nella prima puntata del talk show condotto da Francesca Fagnani, le interviste a Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani hanno tenuto incollati al piccolo schermo 1.732.000 spettatori, registrando il 12,3% di share. Un risultato di tutto rispetto, che la giornalista romana potrebbe replicare anche la prossima settimana portando in studio uno dei rapper più controversi del panorama nazionale: Tony Effe.

Sarà proprio lui a sedere sul celebre sgabello di Belve nella puntata del 1° dicembre, come riporta Adnkronos. Una scelta che farà sicuramente discutere, visto che alcuni brani del cantante sono stati bollati come misogini e sessisti: come si difenderà Tony davanti alle domande incalzanti di Francesca Fagnani?

Tony Effe, un momento delicato

L’intervista a Tony Effe arriva a pochi giorni da una confessione del rapper diventata virale sui social. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, il cantante ha rivelato di aver completato la mezza maratona di Milano a soli due mesi da un ricovero in una clinica per dipendenze, un percorso che ha deciso di affrontare anche per amore della sua famiglia.

“Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona”, ha scritto Tony in un post in cui si scorgono sia le foto del ricovero sia quelle della corsa sotto la pioggia. Un traguardo importante, verso il quale l’hanno trainato anche la compagna Giulia De Lellis e, soprattutto, la piccola Priscilla. “Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna”, ha concluso il rapper.

Proprio del suo riscatto e del lungo processo di guarigione Effe potrebbe parlare a Belve, mostrando un lato di sé che al pubblico, finora, ha tenuto nascosto.

Belve, chi saranno i prossimi ospiti

Se appare certa la partecipazione di Tony Effe alla prossima puntata di Belve, si intensificano anche le indiscrezioni che vorrebbero nel talk show la presenza di Rocío Muñoz Morales. Non è chiaro se l’attrice spagnola arriverà di fronte a Francesca Fagnani già il 1° dicembre oppure negli appuntamenti successivi, ma il suo nome è dato quasi per certo. D’altro canto, l’intervista permetterebbe di fare luce sulla fine della relazione con Raoul Bova e sui presunti tradimenti dell’attore raccontati da Fabrizio Corona.

L’8 dicembre, invece, sarà il turno di Alberto Matano: a invitare il giornalista in trasmissione è stata la stessa Fagnani, durante una puntata de La Vita in Diretta. “Stasera io ti voglio dire ufficialmente che mi è rimasto un posto per l’ultima serata. Sarà ora di presentarsi su quello sgabello? Che hai da perdere?”, ha chiesto la giornalista al collega. Nonostante l’indecisione, il conduttore si è deciso a rispondere con un “sì”: “Va bene, vengo. Ma dovrò esercitarmi con l’acronimo LGBTQ+”, ha scherzato. L’appuntamento è quindi fissato tra qualche settimana, in attesa di scoprire chi saranno gli altri ospiti.