Il rapper ha concluso la Powerade Milano Half Marathon in 1 ora, 38 minuti e 8 secondi. Due mesi prima, scrive lui, era in una clinica per dipendenze

IPA Tony Effe

Tony Effe ha corso la sua prima mezza maratona domenica 22 novembre, a Milano, e l’ha chiusa in 1 ora, 38 minuti e 8 secondi. Dopo la gara ha pubblicato su Instagram le foto del traguardo insieme a quelle del ricovero in una clinica per dipendenze.

Tony Effe racconta il ricovero in clinica

“Esattamente due mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze”, ha scritto il rapper romano, 35 anni, sul suo secondo profilo Instagram, @tonycocazero. Tra le immagini del carosello, ci sono anche un letto d’ospedale e il braccialetto identificativo al polso. Tony Effe ha raccontato di aver vissuto quel periodo come una guerra. Ha ringraziato la famiglia e chi lo ha aiutato, aggiungendo di non sapere come sdebitarsi.

Da metà settembre usa quel profilo per pubblicare video di corsa e di golf. A ottobre aveva già superato i 300 mila follower.

La corsa per smettere di fumare

Nel post Tony Effe non ha specificato per quali dipendenze fosse in cura, dove si trovasse la clinica o quanto fosse durato il ricovero. In un reel di settembre aveva parlato di THC e nicotina. Fumava da una ventina d’anni, quattro o cinque sigarette contenenti thc al giorno, e al momento del video aveva smesso da due settimane. “Io corro per non fumare, per ora”, diceva.

In molti lo hanno accostato a Wiz Khalifa, il rapper statunitense che ha iniziato a correre a fine luglio e che dice di farlo per passione.

La mezza maratona di Milano e gli allenamenti con Lorenzo Lotti

La Powerade Milano Half Marathon ha fatto il pieno con 20 mila iscritti, cinquemila in più rispetto all’edizione precedente. La partenza era alle 8.45 da viale Eginardo, con un giro unico per le vie del centro. Sui poco più di 21 chilometri del percorso, Tony Effe ha corso a una media di 4 minuti e 39 secondi al chilometro.

L’ex Dark Polo Gang, in gara a Sanremo 2025 con Damme ‘na mano, aveva esordito sui 10 chilometri della Deejay Ten. Si allena tre volte alla settimana con il Team Sempredicorsa, fondato da Lorenzo Lotti. L’ultramaratoneta e assessore allo Sport di Predappio ha stabilito due record del mondo correndo con il passeggino dei figli. L’ultimo risale al 2024, sui 100 chilometri.

In uno dei suoi video anche Tony Effe corre con il passeggino, quello della figlia avuta con Giulia De Lellis. “Chi si ferma fa la muffa”, aveva scritto. Dopo la mezza maratona ha ripreso la battuta cambiando il finale. “Chi si ferma non sogna”. Il rapper avrebbe deciso di cambiare abitudini dopo la nascita della bambina e, prima della gara, avrebbe coinvolto centinaia di fan negli allenamenti di gruppo.

Il periodo nella scuola Shaolin in Cina

Tra fine ottobre e inizio novembre Tony Effe ha anche trascorso un periodo in una scuola Shaolin a Zhengzhou, in Cina. Come ci ha mostrato attraverso video pubblicati su Instagram, si è cimentato in alcune prove fisiche con lo youtuber Ale Della Giusta.