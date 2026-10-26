Teo Teocoli, cosa ha detto della sua malattia e come sta ora

Getty Images Teo Teocoli, ospite a Che Tempo Che Fa

Il pubblico lo ha accolto con un applauso sentito, che non si è esaurito nello scroscio di pochi secondi: domenica 25 ottobre Teo Teocoli è tornato in televisione, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, e per la prima volta ha parlato apertamente dei mesi difficili che ha attraversato. Lo ha fatto a modo suo, alternando la commozione all’ironia, ma senza nascondere la paura. A 81 anni, il comico che ha fatto ridere generazioni di italiani con Felice Caccamo, Cesare Maldini e le sue celebri imitazioni di Adriano Celentano si è mostrato fragile come raramente in passato, ma senza mai tradire la sua ironia.

Teo Teocoli, il racconto della malattia a Che Tempo Che Fa

Tutto è cominciato nell’estate 2026 a Ibiza. È lì che, secondo quanto emerso dal racconto di Teo Teocoli, ha accusato il malore che ha dato inizio a un lungo periodo di cure. “Ci sono stato tre mesi e mezzo e non sono mai uscito dalla casa. Non ho visto il mare”. Sulla natura della malattia ha preferito non scendere nei dettagli, una scelta di riservatezza che va rispettata.

Ha accennato a un intervento e a un periodo di riposo forzato. Tra i momenti più “forti” emotivamente, il racconto dell’incontro con il medico. “Gli ho chiesto: sto male? Mi ha risposto: no, lei sta malissimo. E se ne è andato”, ha ricordato. “Allora ho detto: sono morto”. In studio tutti hanno riso per la sua battuta, ma, andando oltre la superficie, ha anche lasciato intuire lo stato di agitazione provato in quelle settimane.

Non è stato l’unico momento in cui il comico ha scelto la leggerezza per raccontare un periodo serio. Anche la preparazione all’intervento, nelle sue parole, è diventata una scena quasi surreale. “Prima di operarmi mi hanno fatto ballare per trenta minuti”, ha raccontato tra le risate dello studio. Dietro l’ironia, però, è arrivata anche l’ammissione più sincera: “Ho pensato di morire”. Durante la chiacchierata c’è stato spazio anche per i ricordi, dalla Gialappa’s Band a Quelli che il calcio.

Come sta oggi Teo Teocoli

“Sono in via di guarigione”. Dopo le difficoltà, oggi sta meglio, ma è apparso provato, tanto che sui social molti fan hanno espresso preoccupazione e affetto. Al termine dell’intervista Fazio lo ha accompagnato lentamente verso l’uscita e lo ha abbracciato, raccomandandogli di riguardarsi.

Un’immagine che ha commosso molti, anche perché tra i due il rapporto non è sempre stato semplice. Teocoli in passato aveva raccontato di aver avuto qualche screzio con il conduttore, ma l’abbraccio di domenica sera ha mostrato tutt’altro: stima e affetto, soprattutto considerando che sono uniti dal passato della storia della televisione italiana.

Nel febbraio del 2025, in occasione dei suoi 80 anni, Teocoli aveva festeggiato con pochi amici in un locale milanese dell’Ortica, in un’atmosfera che ricordava i tempi del Derby, il cabaret dove era cresciuto artisticamente. In quell’occasione aveva confessato di sentirsi sereno come non si aspettava, e di avere un solo desiderio per il futuro: che la moglie e le figlie stessero bene.