Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Fagnani e Alberto Matano

La nuova stagione di Belve va in onda dal 24 novembre, ma Francesca Fagnani ha tenuto un asso nella manica a poche ore dal debutto: ospite de La vita in diretta, la giornalista ha chiesto ufficialmente ad Alberto Matano di prendere parte allo show il prossimo 8 dicembre. La risposta del conduttore? Ovviamente un “sì”.

Francesca Fagnani e l’invito ad Alberto Matano

Francesca Fagnani e Alberto Matano sono legati da una profonda amicizia, e anche sul piccolo schermo il loro affiatamento è palpabile. Ospite de La vita in diretta, la giornalista ha quindi colto l’occasione per fare un invito molto speciale al padrone di casa, cogliendolo però del tutto alla sprovvista.

Chiamata a presentare la nuova edizione di Belve, Francesca ha rivolto una richiesta fuori scaletta ad Alberto Matano: “Stasera io ti voglio dire ufficialmente che mi è rimasto un posto per l’ultima serata. Sarà ora di presentarsi su quello sgabello? Che hai da perdere?”, ha domandato, ironizzando poi: “Te l’ho chiesto in diretta per metterti a disagio”. “Quindi devo venire a Belve?”, ha rincarato Alberto, visibilmente sorpreso dalla richiesta. “Ovviamente sospendiamo in quel momento la confidenza che abbiamo, non taglio niente“, lo ha avvisato l’amica. Nonostante l’indecisione, Fagnani è riuscita comunque a incassare un “sì”: “Va bene vengo a Belve“.

La giornalista romana ha spiegato che la puntata che vedrà protagonista l’amico andrà in onda l’8 dicembre: “Mi devo esercitare con LGBTQ+”, ha concluso lui, tirando in ballo una delle domande di rito che caratterizzano lo show e che ha messo in difficoltà una nutrita compagine di ospiti. “No, quella non te la faccio”, ha concluso la collega. A prescindere dai quesiti previsti per l’amico c’è comunque un’unica certezza: ne vedremo delle belle.

Belve, gli ospiti della nuova stagione

L’ottava stagione di Belve va in onda a partire dal 24 novembre in prima serata su Rai 2. Come di consueto, tornano quindi i faccia a faccia di Francesca Fagnani, in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Nel corso di ogni puntata, gli ospiti dovranno mettersi in gioco rispondendo alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Allo stesso modo riprenderanno anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano “Belve in prova”: persone comuni siederanno sullo sgabello, intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà infine, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventata nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

A inaugurare la prima puntata sono tre ospiti d’eccezione molto diversi tra loro: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Non sono stati resi noti i nomi degli ospiti delle prossime puntate, ad eccezione del già citato Alberto Matano, invitato in diretta tv dalla padrona di casa. Tra i nomi che circolano maggiormente ci sono quelli di Francesca Manzini, Federica Pellegrini ed Elisabetta Gregoraci, ma per il momento si tratta unicamente di indiscrezioni non confermate. Per avere maggiori certezze, non resta altro che seguire il talk show tutti i martedì.