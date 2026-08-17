Con i piccoli lavori di fine estate la casa diventa una smart home che consuma meno

Climatizzatori e termostati smart, interruttori connessi, tapparelle motorizzate e serrature elettroniche: pochi interventi, senza opere murarie

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La fine dell’estate e le settimane del rientro, quando il caldo umido si placa ma le giornate restano lunghe, sono il momento giusto per dedicarsi a piccoli e grandi lavori di restyling della casa. Ritinteggiare le pareti, rinnovare gli infissi o mettere mano al bagno in vista dell’autunno è anche l’occasione per fare un salto tecnologico e trasformare l’abitazione in una smart home.

Integrare la domotica non richiede interventi invasivi, e installarla durante i lavori di fine stagione permette di ottimizzare le spese e di preparare gli spazi ai mesi freddi all’insegna dell’efficienza energetica. Con pochi interventi mirati la casa diventa più moderna, accogliente e decisamente più risparmiosa.

Climatizzatori e termostati intelligenti

L’installazione o la sostituzione dei climatizzatori è tra gli interventi di fine estate più diffusi: in questo periodo c’è più disponibilità e i prezzi sono spesso più vantaggiosi rispetto al picco di giugno e luglio. Inserendo un modulo smart nell’impianto d’aria condizionata si regola la temperatura e si controllano gli split da remoto, con lo smartphone o gli assistenti vocali.

Abbinare climatizzatori e valvole dei termosifoni a un termostato intelligente cambia la gestione quotidiana: il sistema impara le abitudini e si calibra da sé, attivando riscaldamento e raffrescamento solo quando si è in casa e spegnendosi all’uscita o adattandosi al meteo. Così, invece di tenere gli impianti accesi tutto il giorno, si rientra in un ambiente confortevole con una riduzione dei consumi che può arrivare al 20-30%.

Luci: interruttori e prese connesse

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Se il restyling prevede la ritinteggiatura delle pareti o la sostituzione di prese e interruttori, è il momento giusto per aggiornare l’impianto luci. Non serve rifare l’impianto elettrico generale: basta sostituire i tradizionali interruttori con interruttori connessi in Wi-Fi, che entrano nelle cassette elettriche esistenti.

Così si spengono tutte le luci con un solo comando prima di uscire, si coordinano o si impostano routine automatiche, anche per simulare la presenza quando si è fuori. Le prese intelligenti con monitoraggio dei consumi, poi, tengono sotto controllo elettrodomestici come lavatrice e asciugatrice ed eliminano gli sprechi in stand-by.

Infissi, tapparelle e tende motorizzate

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Tra i lavori estivi per eccellenza c’è il cambio degli infissi, decisivo per ridurre la dispersione termica. Montare motori connessi per tapparelle e tende da sole proprio durante questo intervento aumenta l’efficienza energetica senza aprire un nuovo cantiere in seguito.

Le tapparelle smart si chiudono da sole nelle ore più calde per schermare dal sole e tenere fresca la casa, riducendo l’uso del climatizzatore, oppure si alzano gradualmente al mattino al posto della sveglia. E i sensori per pioggia e vento, collegati a tende da sole o persiane motorizzate, evitano i danni dei primi temporali di fine stagione.

Sicurezza connessa alla porta d’ingresso

Approfittando di piccoli interventi alla porta d’ingresso conviene predisporre un sistema di sicurezza domotico. Videocitofoni smart, serrature elettroniche e sensori magnetici per le finestre si installano in fretta, senza tracce nel muro né opere murarie. Un videocitofono connesso permette di rispondere ai corrieri dal cellulare e ricevere consegne anche dall’ufficio o in vacanza.

Le serrature intelligenti aprono e chiudono la porta con impronta digitale, password o app, e cancellano il rischio di restare chiusi fuori o di dover fare copie delle chiavi. Infine i sensori magnetici sugli infissi inviano una notifica istantanea sul telefono se una finestra resta aperta o viene forzata, per un controllo costante della casa.