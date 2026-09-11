Ascolti tv del 10 settembre, La vita dei grandi contro Hotel Costiera. De Martino non ce la fa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Matilda De Angelis per la terza volta consecutiva ha ottenuto la prima serata su Rai 1 ma non più per Lidia Poet. Infatti, giovedì 10 settembre è andato in onda in prima visione il film, La vita da grandi, diretto da Greta Scarano.

Canale 5 ha risposto con una nuova puntata di Hotel Costiera. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento su Dritto e Rovescio e su Italia 1 è andato in onda Chicago Med 11.

La grande novità della serata è stata la trasmissione Le cose che non sai condotta su Rai 3 da Eleonora Daniela, primi ospiti Claudia Gerini e Massimo Giletti. Su Rai 2 abbiamo visto gli Europei di pallavolo, Italia Vs Svezia.

Nell’access prime time Stefano De Martino proprio non ce la fa contro Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 10 settembre