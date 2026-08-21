Ascolti tv 20 agosto, Luca Argentero con Doc sfida il grande classico. Scotti batte (di nuovo) Liorni

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IPA Luca Argentero

Giovedì 20 agosto 2026 prosegue il palinsesto estivo. Sia Rai che Mediaset puntano su repliche dei programmi più amati, grandi classici del cinema, sport e approfondimenti sui temi più caldi dell’attualità.

Su Rai 1 va in onda l’ultima replica di Doc – Nelle tue mani, la popolare fiction con Luca Argentero di cui presto potrebbe essere in arrivo una quarta stagione. Fiction anche su Rai 2, che torna a mandare in onda Il commissario Rex.

Gli spettatori di Rai 3 viaggiano assieme a Camila Raznovich con Kilimangiaro Estate 2026, che partendo da Milano arriva in tutto il mondo. Mentre è l’attualità a essere protagonista della prima serata di Rete 4, con Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi.

Canale 5 ripropone un grande classico del cinema: il romantico strappalacrime Ghost, con Whoopi Goldberg, Demi Moore e Patrick Swayze. Conclude il palinsesto di questo penultimo giovedì d’agosto Chicago Med, il medical drama in onda su Italia 1.

Mentre nell’access prime time continua l’agguerrita sfida tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui e L’Eredità Summer di Marco Liorni. Chi avrà vinto la gara di ascolti?

Ascolti tv del 20 agosto: i dati della prima serata

Nella serata di ieri, giovedì 20 agosto 2026, su Rai 1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa 1.448.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Ghost – Fantasma conquista 1.690.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai 2 Il Commissario Rex intrattiene 611.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia 1 Chicago Med incolla davanti al video 769.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate segna 590.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Zona Bianca totalizza 750.000 spettatori (7.5%). Su La7 Il Giurato in replica raggiunge 441.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 la partita di Conference League – Atalanta-Hapoel Tel Aviv ottiene 479.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Anplagghed raduna 302.000 spettatori con il 3.3%. Sul 20 Simulant – Il futuro è per sempre fa sintonizzare 172.000 spettatori (1.3%). Su Rai 4 S.W.A.T. è scelto da 257.000 spettatori (2.1%). Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo è seguito da 227.000 spettatori pari all’1.7%. Su RaiMovie Blow Up sigla 175.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, i dati del 20 agosto

Su Rai 1 L’Eredità Summer totalizza 2.411.000 spettatori (16.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.267.000 – 23.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.086.000 spettatori pari al 28.2%. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 468.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 827.000 spettatori (5.8%). Su Rai 3 la replica di Via dei Matti n° 0 appassiona 351.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 4 di Sera News raggiunge 674.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 657.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.030.000 spettatori (7.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 443.000 spettatori con il 3.1%.

Preserale, gli ascolti del 20 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.126.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.040.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.455.000 spettatori (16%), mentre The Wall convince 1.589.000 spettatori (14.7%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (344.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 404.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 541.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 353.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine conquista .420.000 spettatori (3.4%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (16.3%). A seguire Blob segna 699.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 555.000 spettatori (4%). Su Rete 4 10 Minuti è la scelta di 723.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 845.000 spettatori (6.5%). Su La7 Grantchester raduna 86.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 106.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 217.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (256.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 369.000 spettatori con il 2.9%.