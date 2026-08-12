Ronaldo e Georgina Rodriguez, la nuova casa da 35 milioni dopo le nozze: rubinetti d’oro e cinema

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Georgina Rodriguez e Ronaldo

Rubinetti d’oro, un cinema privato e lusso sfrenato: c’è tutto questo e molto altro nella nuova casa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Un’abitazione dal valore di 35 milioni di euro dove i novelli sposi hanno scelto di trasferirsi subito dopo le nozze.

La villa da 35 milioni di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La nuova villa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, secondo chi l’ha vista, sarebbe un concentrato di lusso e sfarzo. Una struttura gigantesca pagata dal calciatore la bellezza di 35 milioni di euro e situata in Portogallo, a Cascais, in una zone esclusivissima.

Proprio all’interno della villa sarebbe stato celebrato il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez lo scorso 11 agosto 2026. L’acquisto sarebbe stato effettuato dal campione per inaugurare la sua nuova vita insieme alla moglie e ai figli. Inoltre si tratterebbe del luogo in cui avrebbe deciso di vivere dopo essersi ritirato dal calcio, fra comfort e il lusso che tanto ama.

Rubinetti d’oro, piscina riscaldata e rubinetti d’oro: la casa di Ronaldo e Georgina

Ma come è fatta la villa di Georgina Rodriguez e Ronaldo? La proprietà è situata nella zone di Quinta da Marinha, un luogo esclusivo, abitato da vip e nobili. La villa si affaccia sull’Oceano Atlantico e ha una superficie totale di ben 12mila metri quadri distribuiti su 4 piani.

La zona esterna sarebbe caratterizzata da un grande giardino, con una piscina in cui nuotare, allenarsi e organizzare pool party. All’interno dell’abitazione si trova un’area benessere, con una piscina interna, riscaldata con pannelli solari, e una palestra. Il garage della casa può ospitare più di 20 auto, mentre la camera da letto di Georgina e Ronaldo è grande 300 metri quadri, ossia praticamente quanto un appartamento.

Per intrattenere i suoi ospiti, Ronaldo avrebbe a disposizione anche un cinema privato, con tutte le moderne tecnologie. Mentre la villa sarebbe stata decorata con un originale murales firmato Louis Vuitton.

Il dettagli più interessante (e folle) riguarda i bagni che sarebbero extra lusso, realizzati in marmo italiano e con rubinetti d’oro.

Il colpo di fulmine a Madrid, la vita insieme e i figli: Georgina Rodriguez e Ronaldo hanno deciso di coronare finalmente il loro amore con le nozze ad un anno dalla proposta di matrimonio. La cerimonia è stata privatissima celebrata, si vocifera, proprio nella nuova villa della coppia.

“La sposerò perché credo che sia il momento giusto – aveva confessato Ronaldo, parlando delle nozze con Georgina -. Non solo perché è la madre dei miei figli, ma perché è la persona che amo di più”.

Nel frattempo la coppia si prepara ad una lunga luna di miele che avrà come tappa anche l’isola di Nujuma, un paradiso naturale situato nel Mar Rosso, in Arabia Saudita dove il campione e la moglie possiedono ben due ville. Un luogo lontano da occhi indiscreti, flash di fotografi e curiosi, scelto per trascorrere del tempo insieme alla famiglia.