Georgina Rodriguez e Ronaldo, nozze a Madeira: migliaia di fan aspettano, ma gli sposi sono altri

IPA Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Dell’imminente matrimonio di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo era stato rivelato tutto: la data, la location, diversi dettagli della cerimonia, e la chiesa. Le indiscrezioni avevano indicato la Cattedrale di Funchal, a Madeira, come luogo di questo attesissimo sì e per questo motivo, sabato 8 agosto, più di duemila persone si sono raccolte davanti all’edificio. Fan del calciatore, curiosi e appassionati aspettavano di vedere Ronaldo e Georgina uscire dalla chiesa dopo il matrimonio. Quando le porte si sono aperte, però, a salutare la folla non sono stati il campione portoghese e la sua compagna, ma una coppia di sposi che non aveva nulla a che fare con il calciatore e l’influencer.

Le indiscrezioni sulle nozze

Le voci sul matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non erano prive di fondamento, perché il loro fidanzamento è ufficiale dall’agosto 2025. Georgina aveva annunciato la proposta mostrando sui social l’importante anello ricevuto dal compagno e da allora l’attenzione sulla possibile data delle nozze è cresciuta progressivamente. Il problema è arrivato quando le indiscrezioni hanno iniziato a trasformarsi in informazioni apparentemente certe, con date e luoghi indicati dal The Sun e dalla stampa portoghese e rilanciati sui social senza una conferma ufficiale della coppia.

A rafforzare la convinzione che il matrimonio fosse davvero imminente avevano contribuito anche altri dettagli. Il Savoy Palace risultava infatti interessato da misure particolari proprio in quei giorni, con due piani riservati per un evento privato e alcune limitazioni nell’accesso alle aree dell’hotel. Si parlava anche di un secondo ricevimento nella tenuta di Quinta da Regaleira a Sintra, e di ospiti come come Lionel Messi, Michael Jordan, Mike Tyson e Conor McGregor. Insomma, con questa abbondanza di dettagli non parevano esserci dubbi.

La delusione della folla e le risate social di Ronaldo

Davanti alla Cattedrale di Funchal si sono quindi radunate oltre duemila persone. Molti avevano con sé lo smartphone per filmare l’uscita degli sposi, mentre alcuni fan indossavano persino la maglia numero 7 di Ronaldo. Quando è arrivata una sposa, la folla ha pensato per un momento che fosse Georgina e la situazione è rapidamente diventata surreale. Gli sposi erano invece una coppia di ragazzi portoghesi che aveva scelto la cattedrale per celebrare il proprio matrimonio, senza sapere cosa li stesse aspettando. Ronaldo ha reagito con ironia alla vicenda, condividendo una serie di emoji di risate davanti alle immagini della folla radunata a Madeira.

La storia di Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno insieme dal 2016. Si sono conosciuti a Madrid, quando Georgina lavorava in un negozio Gucci, e la loro relazione è diventata pubblica nel 2017. Nel corso degli anni hanno costruito una famiglia e hanno avuto due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda. Hanno anche affrontato insieme il dolore per la morte di un bimbo, Angel. Ronaldo è inoltre padre di Cristiano Jr. e dei gemelli Eva e Mateo.

Dopo l’annuncio del fidanzamento, l’attenzione sui loro movimenti è sempre molto alta perché i fan non vedono l’ora di vederli coronare il loro sogno, anche se poi niente sembra muoversi. Le nozze sono comunque realmente nei programmi dei due, ma quando e se ufficializzeranno data e luogo, sarà meglio controllare due volte prima di preparare il riso da lanciare agli sposi.