Georgina arriva a Miami per supportare Ronaldo ai Mondiali 2026, e porta un “talismano segreto”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Le wags hanno la loro regina, che regna inconstrata ormai da anni, pur senza essere (ancora per poco) una “wife” ufficiale. Si tratta, naturalmente, di Georgina Rodriguez, la compagna del campione Cristiano Ronaldo. Dopo essersi fatta attendere un po’ – come una diva che si rispetti – Georgina è finalmente arrivata negli Stati Uniti e ha rubato gli sguardi dell’intero stadio di Miami mentre faceva il tifo per CR7 assieme ai figli, il vero “portafortuna di papà”.

Anche Georgina Rodriguez arriva ai Mondiali 2026

“Famiglia presente”: è l’annuncio sotto il più recente post Instagram di Georgina Rodriguez. L’ex commessa che oggi si gode il lusso della vita da wags (con qualche piacevole impegno da influencer), ha condiviso con i milioni di fan alcune foto che la mostrano allo stadio di Miami, dove si è disputata la partita tra Portogallo e Colombia dei Mondiali di Calcio 2026. Georgina è arrivata assieme ai due figli maggiori, Cristiano Jr e Mateo, di 16 e 9 anni.

Avvolti nella bandiera del Portogallo e con indosso la maglia del papà, Cristiano e Mateo hanno fatto un tifo animato, non perdendo occasione di cantare e partecipare all’entusiasmo che si respirava tra gli spalti nordamericani. Purtroppo, non c’è stata la possibilità di ammirare alcun goal di CR7, ma sì quella di festeggiare la qualificazione della nazionale portoghese in quelli che per Ronaldo potrebbero essere gli ultimi Mondiali della sua carriera.

E mentre i figli tifavano, l’imprenditrice Georgina ha approfittato per farsi un po’ di pubblicità. Rodriguez non indossava, come gli altri, la maglia della sua squadra, ma un’attilata tutina nera con bordi bianchi firmata Mimoa. Si tratta di un capo del nuovo brand di moda che lei stessa ha appena lanciato. E considerati i milioni di like ricevuti, la pubblicità gratis è stata decisamente vincente.

Con Ronaldo il matrimonio “con la Coppa”

Dopo lunghi, troppi per i fan di Georgina, anni di attesa, Cristiano Ronaldo ha finalmente trovato il coraggio di fare la proposta di matrimonio. È arrivata all’improvviso, così come ha lui stesso raccontato, e dietro c’è stato lo zampino dei 5 figli (Cristiano Jr, i gemellini Mateo e Eva e la piccola Alana): “Era circa l’una di notte, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: ‘Papà, darai l’anello alla mamma e le chiederai di sposarti’”.

Detto fatto, le nozze potrebbero arrivare proprio al termine die Mondiali. “Pensavamo di festeggiare dopo la Coppa del Mondo, con la Coppa” spera lui. La location dovrebbe essere quella dell’isola di Madeira, dove Ronaldo è nato. Per la precisione, presso la Cattedrale di Funchal e in un albergo a pochi chilometri di distanza dall’ospedale in cui il campione venne alla luce e dalla sede della prima squadra di calcio in cui giocò.

L’anello è milionario, l’accordo prematrimoniale altrettanto, eppure il bomber promette che si tratterà di un matrimonio in piccolo e tranquillo. “A lei non piacciono le grandi feste, preferisce le cose intime” dice della futura moglie. Seppur ci si chiede cosa intenda per “cose intime” qualcuna abituata a viaggiar su jet privati e cambiare Ferrari così come noialtre cambiano la borsetta – che per lei è inevitabilmente griffata.