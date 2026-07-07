Georgina Rodriguez invia un regalo alla moglie di Messi, ma c’è un motivo nascosto

La rivalità tra Ronaldo e Messi non coinvolge le rispettive moglie, che sui social si scambiano parole di stima e supportano l’una il lavoro dell’altra

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Georgina Rodriguez e Antonela Roccuzzo

La sfida ai Mondiali di Calcio 2026 si consuma tanto sul campo verde quanto sugli spalti e, ancor di più, sui social. Se i calciatori fanno a gara a chi fa più goal, le Wags si sfidano a chi guadagna più follower e, di conseguenza, sponsorizzazioni. Tuttavia, pare che le due più famose tra le mogli del pallone, le signore Ronaldo e Messi, abbiano deposto le armi, sostituendo la rivalità con il supporto reciproco.

Antonela Roccuzzo promuove il brand della rivale

Mentre i mariti in scarpette chiodate incantano milioni di spettatori televisivi, le consorti hanno puntati addosso gli occhi curiosi di altrettanto (se non di più) numerosi follower. Da quando sono iniziati i Mondiali di Calcio 2026, le Wags hanno accapparato nuovi seguaci in abbondanza, arrivando in alcuni casi a guadagnare persino di più dei propri mariti goleador. Ogni contenuto da loro postato è visto, commentato e ripostato da centinaia di migliaia di persone, a volte persino milioni di persone.

Non poteva dunque sfuggire l’ultima storia Instagram di Antonela Roccuzzo, regina suprema delle Wags, moglie del campione dei campioni Lionel Messi. Antonela, che di mestiere è influencer tra le più seguite del mondo, ha mostrato al web un pacchetto regalo molto speciale. Unico perché inviatole da quella che, in teoria, dovrebbe essere la sua più grande rivale.

L’elegante scatolina contiene un completino sportivo, una tote bag, una borraccia rosa e un tappetino da yoga. Il biglietto che l’accompagna porta la firma di Georgina Rodriguez, futura moglie di Cristiano Ronaldo, che di Messi è sì l’unico rivale. Ringraziando per il dono, Antonela si congratula con Georgina per il lancio del suo nuovo brand: “Ti auguro tutto il successo del mondo”.

La strategia di Georgina Rodriguez

I più ingenui si stupiranno di fronte al buon animo di Georgina Rodriguez, interpretandone il dono come un gesto di disinteressata generosità. Ma non si diventa una delle donne più ricche del mondo con disinteresse, Georgina è prima di tutto una donna astuta. Facendo un regalo a Antonela Roccuzzo ha in realtà fatto un regalo a sé stessa, ed è lei a trarne il maggior vantaggio.

Di certo non disdegna il patrimonio di famiglia, ma di essere solo una mantenuta Georgina non ha intenzione e così è diventata imprenditrice, lanciando un suo brand di abbigliamento e accessori sportivi. Il primo completino lo ha indossato lei stessa, sugli spalti dello stadio di Miami dove è arrivata con i figli a fare il tifo per il marito. Le foto di quella sera hanno raggiunto milioni di views in poche ore. Rodriguez lo immaginava già e, a bando il patriottismo, invece della maglia del Portogallo ha indossato quella della propria impresa.

E l’unica persona con più seguito sui social di Georgina Rodriguez, al momento, è Antonela Roccuzzo. Con la scatola regalo la scaltra imprenditrice si è assicurata l’attenzione dei ben 40 milioni di follower fedeli alla signora Messi, passando anche per quella generosa e al di sopra di ogni rivalità. Ci troviamo insomma di fronte a un vero genio del marketing.