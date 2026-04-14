Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: “Partita difficile”. Poi la svolta inaspettata

Getty Images Stefano De Martino

Nuova emozionante puntata di Affari Tuoi, all’insegna della caccia ai pacchi rossi: a giocare nella puntata del 14 aprile 2026 è stata Sara dal Piemonte, in studio con il fidanzato Daniele, che ha commosso tutti con la sua storia su come si sono conosciuti. A condurre il gioco, come sempre, Stefano De Martino, con la sua ormai fidatissima spalla, Herbert Ballerina.

Cos’è successo nella puntata del 14 aprile 2026 di Affari Tuoi

Sara è stata la protagonista della puntata del 14 aprile 2026 di Affari Tuoi: la concorrente ha trovato molti pacchi rossi all’inizio, e ha fallito persino Stefano De Martino con il suo mantra del “pacco blu”, perché nel 16 dell’Umbria c’erano ben 300.000 euro. Il primo pacco preso dalla concorrente è stato il 14: in studio è con il fidanzato Daniele con cui sta insieme da 3 anni.

Si sono conosciuti in un momento davvero difficile della vita di Daniele: “Ho conosciuto Sara nel periodo più difficile della mia vita, nel febbraio del 2023 ho perso la persona più importante della mia vita, mio papà, ma ad aprile 2023, a una Pasquetta, ho conosciuto lei”. De Martino ha commentato subito con “la vita dà, la vita toglie”: Daniele ha contattato Sara via mail, e poco dopo a fare una battuta distensiva è stato Herbert. “Il tempo delle mail”.

Come ogni sera, spazio all’invenzione di Herbert Ballerina: “Oggi un’invenzione per la pace di coppia, molte coppie vanno molto d’accordo di giorno, ma di notte succede il fattaccio. C’è una coperta sola e ognuno inizia a tirare la coperta dal lato suo. Il partner rimane scoperto e prende il raffreddore. Ho fatto questa speciale coperta che se tu la tiri si strappa. Si chiama la coperta anti-lite”.

Quanto ha vinto Sara

La puntata è stata difficile, come ha notato lo stesso conduttore: molti pacchi rossi sono stati trovati all’inizio del gioco, e le offerte sono state un bel po’ magre. Persino il mantra di Stefano De Martino si è rivoltato contro: è stato trovato un pacco rosso da ben 300mila euro. Dopo aver rifiutato il primo cambio, alla fine la concorrente Sara ha accettato la proposta del Dottore, e ha scambiato il pacco 14 con il 13. “Sono fiducioso, partita difficile ma so che la raddrizzeranno”, ha detto De Martino.

Verso la fine, in effetti, Sara ha cercato di tornare in testa: sono rimasti sei pacchi, quattro rossi, con quello da 200.000 euro più alto, e poi i pacchi blu da 200 euro e la coperta anti-lite. L’offerta da 30mila euro è stata rifiutata. Purtroppo, però, poco dopo le cose non sono andate meglio, perché è stato trovato il pacco da 200mila euro. Due tiri per il finale: tra pacchi blu e pacchi rossi, da 30mila e 50mila euro, la tensione in studio è stata alle stelle. La scelta dei pacchi, alla fine, è tra quello rosso da 50mila euro e l’invenzione di Herbert Ballerina. Il Dottore ha proposto il cambio, ma il 13 è un numero a cui Sara è profondamente legata. E ha fatto bene a tenerlo: nel suo pacco c’erano 50mila euro.