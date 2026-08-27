Beautiful, le anticipazioni del 27 agosto 2026: cresce la tensione per un ingresso inaspettato

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 27 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 agosto 2026

Negli uffici della Forrester, Carter porta Ivy ed Electra da Steffy per proporre il rilancio della linea di gioielli firmata da Ivy. Steffy respinge immediatamente la proposta e li congeda, convinta che la decisione non debba essere influenzata da vecchi rancori sentimentali. Carter è furioso: ritiene che la scelta di Steffy sia condizionata dai trascorsi con Ivy e teme che lo stesso atteggiamento penalizzi anche la linea di Hope. Nel frattempo Will parla con Hope e Brooke della sua decisione di fare lo stagista in azienda; la sua sicurezza non passa inosservata, mentre la tensione tra reparti e famiglie si fa più intensa.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 23 al 29 agosto 2026.