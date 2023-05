Beautiful, il cast arriva a Roma (e festeggia il record di 9mila puntate)

Fonte: Ansa Beautiful, Brooke Logan: tutti gli amori, i mariti e gli amanti (Ridge compreso)

Beautiful festeggia il traguardo delle 9mila puntate in Italia, con una serie di episodi speciali girati a Roma, che per la prima volta farà da cornice alle vicende dei protagonisti dell’amatissima soap. Durante il mese di maggio l’intero cast popolerà la Città Eterna, rinnovando la tradizione di girare delle puntate nel nostro paese, legato da un doppio filo allo show: il tema della moda, centrale nella trama, e l’amore del pubblico italiano verso Beautiful.

Beautiful, le nuove puntate girate a Roma: quando arriva il cast

Beautiful e l’Italia, un legame indissolubile. Nel corso di questi tre decenni (ormai quasi quattro, negli Stati Uniti è ora in onda la stagione numero 36), la soap opera è diventata un appuntamento imperdibile per i telespettatori italiani, e molti attori del cast hanno partecipato a programmi tv, film, fiction e spot pubblicitari nel nostro paese. Ne è un esempio Ronn Moss, lo storico interprete di Ridge Forrester (dal 2012 sostituito da Thorsten Kaye), che vive in Puglia, ed è grande amico di Lino Banfi.

E dopo aver girato sul Lago di Como nel 1997, a Venezia nel 1999, a Portofino nel 2002, e proprio in Puglia nel 2012, le riprese di Beautiful sbarcano per la prima volta a Roma, in occasione delle 9mila puntate. La Capitale della “grande bellezza” amata in tutto il mondo, sarà la cornice di ben sei episodi, che verranno girati tra il 15 e il 17 maggio 2023. L’Italia si conferma il paese più amato dalla soap opera, ma per assistere a questi momenti dovremo attendere sino alla primavera 2024, essendo la programmazione italiana indietro di quasi un anno rispetto a quella originale.

Fonte: Ufficio Stampa Canale 5

Quasi l’intero cast arriverà a Roma a metà maggio: sono attesi, infatti, ben sette protagonisti di Beautiful: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Beautiful festeggia 9mila puntate: il successo in Italia e nel mondo

Un cast amato dal pubblico e che è diventato iconico, personaggi complessi che sviscerano il bene e il male che è dentro di noi, trame complesse, intrigate, che sono diventate parte della cultura pop: questi sono solo alcuni dei fattori che hanno portato Beautiful a diventare una delle soap opere più longeve e amate al mondo. E il legame con l’Italia è sempre stato molto stretto, per questo, come dicevamo, spesso il cast ha girato puntate nel bel paese.

Ora, la serie dei record, è pronta a un nuovo traguardo: Beautiful infrange il muro delle 9mila puntate, ed ecco perché torna in Italia, per l’occasione, uno dei paesi che hanno amato di più la soap. Era il 23 marzo 1987, ben trentasei anni fa, quando sulla CBS è andato in onda il primo episodio di The Bold and the Beautiful (il titolo originale negli Stati Uniti), e da allora il fenomeno è stato inarrestabile.

Fonte: Ufficio Stampa Canale 5

In onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.40, Beautiful ha vinto numerosi premi televisivi internazionali, vanta il record come “soap opera più popolare del mondo attualmente in onda”, assegnato dal Guinness dei Primati, e conta ben 35 milioni di telespettatori al giorno in oltre cento paesi. In patria ha ricevuto (solo quest’anno) ben 14 nomination alla 50esima edizione dei Daytime Emmy Awards tra cui “Miglior Serie”.