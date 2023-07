Addio ad Andrea Evans: la star di “Beautiful” aveva 66 anni

Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa all’età di 66 anni Andrea Evans, attrice statunitense, star del piccolo schermo e celebre per i suoi numerosi ruoli in diverse fiction e soap opera, fra cui Beautiful e Una vita da vivere. L’artista è morta dopo aver combattuto contro un tumore al seno. A confermarlo al periodico People è stato il suo vecchio manager, Don Carroll.

Andrea Evans, i successi e la malattia

Una vita di grandi successi e di grandi dolori quella di Andrea Evans. L’attrice statunitense ha iniziato da giovanissima la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a svariati concorsi di bellezza e recitando in teatro prima di fare da comparsa nel cult horror di Brian De Palma del 1978 Fury.

La popolarità per lei è arrivata negli anni ’70 e ’80 grazie al ruolo dell’adolescente combina guai Tina Lord nella soap Una vita da vivere. Dopo essere stata protagonista della fiction, ha interpretato Patty Williams in Febbre d’amore e Tawny Moore in Beautiful. Nel 1988 ottenne una nomination agli Emmy e due anni dopo si allontanò dalle scene, per rimanere lontana dagli schermi per quasi 10 anni rivelando solo in seguito la causa: era stata vittima di uno stalker.

In un’intervista alla rivista People del 2008 aveva affermato di aver abbandonato la sua carriera e New York quando le azioni dello stalker erano diventate sempre più violente, minacciandola di morte con lettere scritte col suo sangue. “La paura mi ha cambiato per sempre. Era impossibile che non succedesse”, aveva confessato.

Andrea Evans combatteva da 20 anni contro il cancro al seno: le era stato diagnosticato nel 2002, all’età di 46 anni. “Se non avessi fatto quella mammografia, oggi non sarei qui”, avrebbe raccontato alla CNN qualche anno dopo.

Andrea Evans, la vita privata e il ricordo di amici e colleghi

L’attrice ha lasciato il marito Steve Rodriguez – avvocato di Los Angeles che ha sposato nel 1998 – e la figlia Kylie Lyn, nata dal loro matrimonio nel 2004. Prima di Rodriguez Andrea Evans era stata sposata con l’attore Wayne Massey, che interpretava Johnny Drummond nella serie Una vita da vivere: il loro legame durò appena due anni – dal 1981 al 1983 – per poi conoscere l’avvocato che l’avrebbe resa felice per oltre 25 anni.

La scomparsa di Evans ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi ha lavorato con lei. Robin Strasser, co-protagonista dell’attrice nella soap Una vita da vivere, l’ha ricordata come “una donna super intelligente e calorosa. Sapevi che lavorare con lei equivaleva a lavorare con un fuoriclasse. Ho ammirato la sua audacia. Odio la malattia che ce l’ha portata via”. Eric Martsolf, co-protagonista di Passions, ha dichiarato: “Mi mancherà lo scintillio nei suoi occhi quando sorrideva, cosa che accadeva sempre”.

Toccanti le parole del marito e della figlia dell’attrice. Rodriguez ha dichiarato a Usa Today che era una “persona straordinaria, amata da tutti coloro che la conoscevano. La sua forza incrollabile, la sua positività e il suo spirito indomito ci hanno ispirato in ogni momento della sua impavida lotta contro questa malattia implacabile”.

Anche la giovane Kylie ha fatto sapere in un comunicato che “a soli 19 anni, il mio mondo è cambiato per sempre e le parole non possono esprimere adeguatamente la profondità della mia tristezza. Il suo spirito vibrante, la sua risata contagiosa e il suo amore sconfinato per la vita hanno lasciato un segno in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”. E ha aggiunto: “Nonostante il dolore e l’incertezza, mi ha insegnato l’inestimabile lezione di trovare la gioia, anche nei momenti più bui. Ci siamo tenute per mano fino alla fine“.