Capitan America si è sposato: tutto sulle nozze di Chris Evans e Alba Baptista

Fonte: IPA Chris Evans, l’uomo più sexy al mondo

Prepariamo i fazzoletti, perché l’uomo più sexy del mondo, eletto nel 2022, è fuori mercato. Siamo spiacenti di comunicare che Capitan America è convolato a nozze con la bellissima Alba Baptista. Chris Evans è, dunque, un uomo sposato. La cerimonia, intima e segreta, si è tenuta a Cape Cod, durante il fine settimana del 9-10 settembre 2023. A darne la notizia è stato Page Six, e la fanbase di Evans proprio non si aspettava il matrimonio, soprattutto perché la coppia è stata anche enormemente criticata per la differenza d’età.

Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati

Non è trapelato nulla, fino all’ultimo. Perché ad avere svelato qualche dettaglio sul matrimonio più segreto dell’anno è stato un insider a Page Six. La cerimonia, super intima, si è tenuta in Massachusetts, nella zona di Boston. Capitan America ha così detto “sì” alla sua dolce e meravigliosa Alba Baptista: tantissimi gli ospiti vip, che hanno oltretutto firmato per non condividere nulla. Persino i telefoni sono stati confiscati. Nozze super secret, dunque, nel pieno stile di Hollywood.

Presenti, naturalmente, oltre ai colleghi attori – come Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner – anche amici e parenti. Secondo People, anche Elsa Pataky, Emily Blunt e John Krasinski dovrebbero aver partecipato alla cerimonia.

La storia d’amore tra Chris Evans e Alba Baptista

La relazione tra Chris Evans e Alba Baptista è stata al centro delle chiacchiere, a dir poco. Perché, sì, quando sei l’uomo più sexy del mondo e hai una fanbase scatenata di milioni di fan, ecco che qualsiasi mossa viene passata ai raggi X. E spesso nel modo peggiore possibile. A novembre del 2022, a People, una fonte ha spiegato che la loro relazione andava già avanti da più di un anno.

“Sono innamorati e Chris non è mai stato così felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano tutti”. Dopo il primo scoop su questa coppia scoppiettante, sono stati visti insieme parecchie volte, come a Central Park, durante una passeggiata in veste di piccioncini. Sui social, tante le foto che li hanno ritratti insieme: Evans ha spesso celebrato il suo amore con Alba, mantenendo, però, un basso profilo.

Chi è Alba Baptista, la donna che ha conquistato il cuore di Capitan America

Come si conquista l’uomo più sexy del mondo? Da Brad Pitt a Bradley Cooper, sono tanti gli attori hollywoodiani che ci hanno fatto girare la testa. Chris Evans, poi, è Capitan America per eccellenza. E la donna che ha saputo conquistare il suo cuore, Alba Baptista, non è da meno: giovane, bellissima e talentuosa, è nata a Lisbona il 10 luglio 1997 – Evans, invece, il 13 giugno 1981 – ha debuttato nel mondo della recitazione nel 2012 con il cortometraggio Amanhã é um Novo Dia.

Fonte: Getty Images

Non solo: è, di fatto, anche la prima attrice portoghese ad essere riuscita ad ottenere un ruolo come protagonista in una serie Netflix con il ruolo di Ava in Warrior Nun. Proprio grazie a questo ruolo, avuto nel 2020, ha ottenuto la fama internazionale. Adesso, per la coppia si apre un futuro luminoso, proprio quello che desiderava da tempo Evans: “Una moglie, figli, costruire una famiglia”.