“Beautiful”, le prime foto dal set di Roma

Il cast di Beautiful è approdato a Roma per girare le puntate della 36esima stagione: gli interpreti della soap opera più seguita dagli anni Ottanta (si tratta degli attori che prestano il volto a Brooke, Ridge, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter) sono arrivati nella capitale per degli episodi ambientati in Italia.