È stato Thorne in “Beautiful”: cosa fa oggi Clayton Norcross

Fonte: IPA Clayton Norcross

Negli anni ’80 ha interpretato Thorne Forrester, uno dei personaggi più intriganti di Beautiful: dopo oltre 600 episodi, però, ha deciso di dire addio alla soap opera e si è dedicato ad una miriade di altri progetti. Clayton Norcross è un attore di grande talento, nonché un uomo dal fascino incredibile. Ecco cosa fa oggi, a tanti anni di distanza dal suo ruolo più iconico, che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Clayton Norcross, un attore dai mille volti

Classe 1954, Clayton Norcross ha debuttato nel mondo dello spettacolo a metà degli anni ’80, dapprima come fotomodello e poi con un piccolo ruolo in una commedia americana intitolata Sky High. Il successo è però arrivato nel 1987, quando ha vestito i panni di Thorne Forrester nella celebre soap opera Beautiful: presente sin dalle primissime puntate di quello che si è poi rivelato uno dei serial più longevi della storia della tv, ha lavorato fianco a fianco con altri storici protagonisti quali John McCook, Katherine Kelly Lang e Ronn Moss. Tuttavia, la sua esperienza ha avuto breve durata. Dopo tre anni (e ben 628 episodi sulle spalle), ha deciso di dedicarsi ad altri progetti lasciando la telenovela.

Da quel momento, Clayton ha avuto moltissime opportunità tra cinema e televisione, partecipando a film e serie tv di successo tra cui Baywatch e Hawaii Five-0. Sul finire degli anni ’90, Norcross è arrivato in Italia e si è trovato le porte spalancate, proprio grazie al ricordo dell’affascinante Thorne che aveva fatto innamorare migliaia di fan. E così Sabina Guzzanti lo ha voluto accanto nella conduzione de La posta del cuore, mentre qualche anno dopo è entrato a far parte del cast de La fattoria, il reality show all’epoca condotto da Barbara D’Urso. In tempi più recenti, è stato protagonista del salottino di Avanti un altro!, nel ruolo di esperto di gossip.

Oggi Clayton Norcross vive tra Roma e Los Angeles, sempre impegnato in qualche progetto interessante. L’ultimo è lo spettacolo teatrale Mamma Mia!, accanto a Luca Ward e Sergio Muniz. Sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato. In passato, aveva rivelato di essere stato sposato per quattro anni, senza però lasciarsi sfuggire alcun indizio sull’identità della sua ex moglie. Di certo, da sex symbol quale è sempre stato, ha avuto molte donne al suo fianco: “Ho alcune fidanzate in giro, ma loro devono capire che il mio lavoro viene prima” – aveva confessato in un’intervista.

Clayton Norcross a Oggi è un altro giorno

Ormai stabile in Italia, l’attore ha colto l’occasione per parlare di sé in alcune trasmissioni molto amate. Dapprima è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, quindi è stato il turno di Serena Bortone, che lo ha voluto in puntata nel suo programma Oggi è un altro giorno. In un excursus sulla sua splendida carriera, Clayton ha avuto la possibilità di raccontarci qualche aneddoto divertente, come il suo arrivo in Italia con il cast di Beautiful, quando è stato accolto dall’indimenticabile Raffaella Carrà. E sulla sua vita privata? Ancora una volta, ha preferito non sbilanciarsi troppo. “Ora non sono innamorato, sto cercando la persona giusta. Ma quando sei sempre in giro, è difficile avere una relazione duratura” – ha ammesso, rivelando di non avere il cuore impegnato.