Ronn Moss a “Oggi è un altro giorno”: perché si è commosso dalla Bortone

Un ospite d’eccezione a Oggi è un altro giorno uno dei miti della tv, un volto amatissimo da intere generazioni: stiamo parlando di Ronn Moss, grande protagonista di Beautiful e di tante pellicole internazionali. L’attore nel salotto di Serena Bortone si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate, tra una carriera ricca di soddisfazioni e le sue passioni.

Ronn Moss, l’amore per l’Italia e la carriera

Con il suo sorriso ha stregato milioni di donne e ha fatto innamorare intere generazioni: il volto storico di Beautiful, Ronn Moss, è stato ospite di Serena Bortone e del suo show pomeridiano. L’attore statunitense ha parlato della sua carriera ricca di successi, ma soprattutto del suo amore per l’Italia, che ha sempre considerato come la sua seconda casa.

“Mi sono innamorato dell’Italia dopo il mio primo film, girato tra la Sicilia e Roma, molti anni prima di diventare famoso con Beautiful. Nessuno sapeva chi fossi all’epoca, ma quando sono tornato dopo il successo della serie sapevo di essere nella mia seconda casa”.

Il suo successo l’ha portato a recitare in tantissimi film e a suonare sui palchi di tutto il mondo, ma la carriera di Ronn Moss non doveva essere quella che conosciamo oggi. “All’inizio sarei dovuto diventare un medico, volevo diventare un chirurgo, lo dicevo da quando avevo cinque anni. Ho fatto tutto il percorso per diventarlo, ho anche operato sui cadaveri e mi piaceva tantissimo l’idea di diventare un dottore. Pensavo di poter fare la differenza“, ha raccontato alla Bortone.

Poi però in un attimo è cambiato tutto: la scelta per entrare in accademia ha cambiato la sua vita, facendolo diventare un attore e un musicista di successo. La fama e la notorietà planetaria sono arrivate ovviamente con il ruolo di Ridge in Beautiful, che ha poi lasciato dopo 25 anni sul set. A cambiare tutto fu un grave incidente: “Non ho rischiato di morire ma sono stato colpito duramente e c’è voluto un sacco di tempo per recuperare. Ma quello è il passato, si va avanti e si guarda sempre al futuro”, ha confessato.

Ronn Moss, perché si è commosso da Serena Bortone

Tra i ricordi del suo percorso nel mondo della tv, del cinema e della musica, Serena Bortone non ha potuto fare a meno di mostrare un bellissimo filmato in compagnia di Raffaella Carrà, scomparsa proprio lo scorso anno. Le immagini in cui l’attore e la grande showgirl cantavano insieme hanno toccato il cuore di tutti in studio, in particolare quello di Ronn Moss, che si è commosso ascoltando quel duetto risalente a parecchi anni prima.

“Avete colto nel segno”, ha detto l’attore con gli occhi velati dalle lacrime. “Era una persona dolcissima, straordinaria, di una tale umiltà, grazia e eleganza. Mi ha preso dal nulla, facevo una serie tv e ha deciso di ospitarmi nel suo programma. Non la dimenticherò mai. Comunicavamo ogni tanto in modi strani anche se per tanti anni non l’ho più vista e questo mi è mancato. Avrei voluto un rapporto più intenso con lei”.