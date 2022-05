Grave incidente per Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful: le sue condizioni

Un grave incidente per Katherine Kelly Lang, l’attrice (nota soprattutto per il ruolo di Brooke nella soap opera Beautiful): una gita con amici, infatti, si è trasformata in una corsa all’ospedale. Passato il peggio è stata lei stessa a raccontare cosa le è accaduto, mentre stava facendo un’escursione a cavallo insieme a un gruppo di amici. Lo ha fatto tramite un lungo post Instagram, corredato di un breve video e di alcuni scatti della giornata, compreso uno che la ritrae sul letto di un ospedale.

Katherine Kelly Lang, brutto incidente: cosa è accaduto

Katherine Kelly Lang ha raccontato del brutto incidente di cui è stata vittima nel corso di un’escursione a cavallo. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato cosa è accaduto e come sta adesso. Proponendo ai suoi tanti follower anche un messaggio importante, ovvero che c’è sempre qualcosa da imparare dalle cose che accadono.

Insieme al lungo messaggio, l’attrice che interpreta Brooke in Beautiful, ha pubblicato un video e qualche scatto della giornata, compresi quelli dei momenti post incidente.

“Ieri ho iniziato un bellissimo giro con gli amici. Il nostro piano era di fare 40 miglia come allenamento per la corsa di cavalli di 50 miglia in arrivo a giugno – ha spiegato tramite Instagram – . È stata una bellissima giornata! A circa 16 miglia sono scesa da cavallo per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso per darle una pausa”.

A quel punto per l’attrice sono emersi i problemi: “In fondo al sentiero sono inciampata su una roccia e il mio piede sinistro ha preso a martellanre. La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”. Poi ha spiegato che l’incidente è avvenuto su una strada e che uno sconosciuto ha contatto il 911 (il numero di emergenza americano, ndr). Con lei gli amici che l’hanno aiutata: “L’ambulanza mi ha portata in ospedale e le radiografie hanno mostrato 3 ossa rotte nella mia caviglia – ha aggiunto l’attrice – . Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella caviglia”.

Katherine Kelly Lang, come sta l’attrice

L’attrice ha voluto anche rassicurare sul suo stato di salute, spiegando quali sono le regole che dovrà seguire: “Nessun carico sul mio piede per 6 settimane – ha scritto -. Andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo fare”. Inoltre ha vouto trasmettere un messaggio importante a tutti i suoi fan: “E c’è sempre una lezione da imparare. Non sono ancora sicuro di quale sia quella lezione, ma avrò il tempo per riflettere”.

Katherine Kelly Lang è uno dei volti storici della soap opera Beautiful, in cui interpreta uno dei ruoli princiali dal 1987: quello di Brooke Logan. Nella sua carriera, però, non sono mancate anche altri parti in telefilm famosi come Happy Days. In Italia ha preso parte a Ballando con le stelle, edizione 2014. Nel talent show condotto da Milly Carlucci faceva coppia con il ballerino Simone Di Pasquale.

E il lavoro per l’attrice è importante, tanto che dopo l’incidente ha già detto che tornerà sul set. Del resto ci sono fan in tutto il mondo che attendono di conoscere i nuovi sviluppi della vita di Brooke Logan.