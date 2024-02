John Travolta: i mille volti, e i tanti amori, di un sex symbol

John Travolta ha conosciuto da vicino successi e sconfitte. Sul grande schermo ha fatto sognare intere generazioni con La febbre del sabato sera, ma lontano dai riflettori ha pianto la prematura scomparsa dei suoi più grandi amori. Nulla hanno potuto, infatti, l’affetto e il supporto di John contro la letale malattia che lo ha privato delle due donne della sua vita: Diana Hyland e Kelly Preston, stroncate da un letale cancro al seno.

John Travolta: la passione con Diana Hyland

John Travolta ha solo 22 anni quando, nel 1976, conosce sul set di The Boy in the Plastic Bubble l’attrice Diana Hyland. Lui è una giovane promessa del cinema, lei è più grande di 18 anni ed ha già un matrimonio alle spalle. Eppure, i due si innamorano follemente, progettano di andare a vivere insieme e di sposarsi. La cattiva sorte, tuttavia, è in agguato: Diana sta combattendo contro un cancro al seno molto aggressivo, e quando informa John della sua malattia, lui decide di restarle accanto.

Fonte: GettyImages

E’ un momento molto felice per il giovane attore, che viene scritturato per il ruolo di protagonista in La febbre del sera: per lavoro si trasferisce a New York, ma le condizioni di salute di Diana peggiorano drasticamente. John va di frequente a Los Angeles per stare accanto alla compagna che, nel giro di qualche settimana, esala l’ultimo respiro. “Mi piace pensare di averle dato la più grande gioia dei suoi ultimi mesi di vita. Credo sempre sia ancora con me. Ha sempre voluto il mondo per me, in ogni modo possibile” ha rivelato a People Travolta, tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo.

John Travolta e l’amore per Kelly Preston

Venti anni dopo la morte di Diana, l’amore torna a sorridere a John Travolta. Nel 1989, l’attore conosce la collega Kelly Preston sul set di The Experts: un vero e proprio colpo di fulmine, che porta i due attori a convolare a nozze nel 1991. Una coppia splendida, la cui felicità è completata dalla nascita di tre figli: Jett, nato nel 1992, Ella Bleu (nata nel 2000) e Benjamin (2010). Anche in questo caso, tuttavia, la cattiva sorte torna a minare la serenità familiare: nel 2009, a soli 16 anni, Jett muore battendo la testa sul bordo della vasca da bagno dopo una crisi epilettica. Un lutto che John e Kelly affrontano facendosi forza a vicenda, uniti da un dolore sopportabile solo perché condiviso.

Nel 2018, anche Kelly si ammala: la diagnosi è di cancro al seno. Dopo due anni di cure, l’attrice non riesce a vincere la sua battaglia, lasciando il suo amato John e i due figli. “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone (…). L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT” scrive l’interprete di Grease sui social porgendo l’estremo saluto alla sua Kelly. Un addio che, probabilmente, nel profondo del suo cuore ha il suono speranzoso di un “arrivederci”.