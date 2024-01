Il Principe Harry è stato premiato nel corso della cerimonia per i Living Legends of Aviation e ha ricordato Lady D ma è sempre più solo

Fonte: IPA Harry

Il Principe Harry, premiato da John Travolta, ha reso omaggio a sua madre Lady Diana nel corso della serata per i Living Legends of Aviation, dove è stato insignito del riconoscimento per il suo periodo trascorso come copilota e artigliere nell’esercito. Il Principe è salito sul palco di Beverly Hills e ha approfittato del momento per ricordare il celebre ballo dell’allora Principessa del Galles con la star di Grease nel 1985 alla Casa Bianca, sotto la presidenza di Ronald Reagan.

Harry riceve il premio ma è polemica

John Travolta, che ha un passato come pilota, è stato il vero sostegno del Principe, insignito di un premio che alcune vecchie glorie dell’aviazione hanno ritenuto immeritato. La star de La febbre del sabato sera, proprio in virtù del bel ricordo che conserva di Lady Diana, ha fatto in modo che la serata si svolgesse al meglio e ha contribuito a mettere di buonumore il Duca, che ha approfittato dell’occasione proprio per ricordare sua madre, morta tragicamente nel 1997 a Parigi: “Avevo solo un anno quando ballavi con mia mamma alla Casa Bianca e ora guarda noi”, ha detto Harry, “l’unica cosa che resta da fare è… non ballare insieme ma volare insieme”.

Il Principe Harry ha completato due missioni in Afghanistan come controllore di volo avanzato e pilota di elicotteri Apache, dopo un lungo periodo di addestramento che ha svolto tra il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia. Ha prestato servizio militare per 10 anni, raggiungendo il grado di Capitano e, in seguito, ha ideato gli Invictus Games, un evento sportivo rivolto ai veterani e ai militari feriti.

Fonte: IPA

Harry ai Living Legends Aviations senza Meghan Markle

Alla cerimonia di premiazione, molto emozionante soprattutto per il ricordo di Lady Diana, non era presente Meghan Markle. La moglie di Harry ha deciso di mantenere un basso profilo e di non farsi vedere più in sua compagnia, soprattutto quando si tratta di certi eventi, ma con lui c’era il Principe danese Mario-Max Schaumburg-Lippe, che ha definito il momento con John Travolta come molto dolce e toccante.

“John Travolta ha consegnato il Premio e ha fatto riferimento al ballo con sua madre, la Principessa Diana, quando il Principe Harry aveva un anno, quindi ha detto: “Ora ti vedo di nuovo in una nuova circostanza, su un nuovo palco”, ha spiegato. “È stato molto toccante e molto dolce perché tutti ricordiamo quanto fosse meraviglioso il ballo di John Travolta e della Principessa Diana, e ora suo figlio sta ricevendo un premio da John Travolta. È stato il momento più dolce e toccante”.

Nel suo discorso, Harry ha ringraziato i Living Legends of Aviation per “l’incredibile onore”, aggiungendo che è “orgoglioso di essere riconosciuto in un gruppo di persone così dinamico e stimolante”. Il Principe ha preso parte alla cerimonia sedendo al fianco di altre “leggende” dell’aviazione come Buzz Aldrin, Jeff Bezos, Tom Cruise, Neil Armstrong, Harrison Ford, Morgan Freeman ed Elon Musk.

E ha raccontato: “Per me volare è stata un’esperienza trascendentale. Un incontro ravvicinato con la magia, un invito sia a proteggere la libertà… sia a sentirsi liberi e, cosa abbastanza divertente, un’opportunità per radicarsi, senza esserlo realmente. Trovo che il mio addestramento, durato tre anni, sia stato una delle più grandi lezioni della vita. Ha scatenato moltissimi sentimenti”.

Come ha reagito alle notizie su Kate Middleton e Re Carlo

Nel corso della serata, il Principe Harry non ha fatto riferimento ai problemi di salute di Kate Middleton, che si trova ricoverata presso la London Clinic di Londra dopo un delicato intervento all’addome, e nemmeno a quelli di suo padre – Re Carlo – che deve sottoporsi ad accertamenti per un ingrossamento della prostata.

La sua nomina ha fatto infuriare uno dei veterani della Royal Navy, Lord Nest, che ha dichiarato: “Non è una leggenda vivente dell’aviazione. Suggerire che lo sia è patetico. Se sono disposti a scegliere qualcuno come il Principe Harry, il tutto diventa un po’ insensato. Non ha portato a termine nessuna grande impresa emozionante di straordinaria abilità di volo mentre volava per l’esercito. Stanno solo cercando di farsi pubblicità. Sanno che causerà scalpore”.

L’ufficiale in pensione, il colonnello Richard Kemp, ha detto che Harry era “un ragazzo coraggioso” e che il suo ruolo in Afghanistan era “senza dubbio molto pericoloso” ma ha specificato che ci sono “piloti di elicotteri che hanno fatto cose molto più straordinarie in Iraq e Afghanistan, rischiando la vita per salvare i loro commilitoni”.