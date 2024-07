Re Carlo, ultime Notizie. La mossa di Harry: “Per lui è troppo tardi”

Fonte: IPA Harry

Al centro dell’attenzione rispetto alla Famiglia Reale, oltre naturalmente allo stato di salute di Re Carlo e della Principessa Kate Middleton, c’è proprio lui: il chiacchierassimo Harry. In particolare sudditi ed esperti si interrogano sulla reale possibilità dell'(ex) Principe di tornare sul suolo inglese da membro della Famiglia.

Sono tante le opinioni a riguardo e il figlio di Carlo e di Lady Diana viene tenuto sotto attenta osservazione. Anche se è stato suggerito che il principe Harry stia pianificando un ritorno nel Regno Unito per ricucire i rapporti con la famiglia reale, un esperto dubita della probabilità di ciò data la serie di aperture mancate del duca.

La mossa di Harry che lo allontana da Re Carlo

In una sequenza di offese percepite nei confronti di Harry – inclusa la sua assenza dalla lista degli invitati di Trooping the Colour di giugno, un mancato incontro con Re Carlo a maggio e la non inclusione nella lista degli invitati per le nozze del suo caro amico, il Duca di Westminster, molti mettono in dubbio il suo intento.

La commentatrice veterana ed ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha dichiarato: “Se Harry avesse davvero voluto confrontarsi con la sua famiglia e sistemare le cose, avrebbe sicuramente dedicato più tempo alle sue recenti visite in modo che almeno suo padre potesse prendere accordi per vederlo”.

“Non penso – aggiunge – che ci sia alcuna possibilità che William voglia farlo, soprattutto con tutto quello che ha nel piatto in questo momento. Quindi, ci crederò quando lo vedrò, ma sarebbe bello se potesse davvero spendere un po’ tempo, forse a Balmoral, durante l’estate e fare pace con suo padre.”

“Come se non esistesse più”

Le osservazioni dello specialista seguono l’affermazione secondo cui le riprese della celebrazione ufficiale del compleanno del re dalla sua residenza negli Stati Uniti hanno lasciato il principe Harry “sconvolto ed emozionato” dopo aver visto scene con la sua defunta madre, la principessa Diana.

Una fonte ha rivelato che “non può credere che siamo arrivati ​​a questo, e ora dice che volerà sopra e li costringerà ad affrontarlo. È ancora un principe, dopo tutto; sono ancora la sua famiglia, e che gli piaccia o no, si rifiuta di essere messo da parte. Continua ad avere il cuore spezzato e confuso dal modo in cui viene trattato dai reali. È come se non esistesse più”.

Una persona a conoscenza della situazione ha rivelato che Harry sta lottando immensamente con l’incapacità di “legare” con la sua cognata, una volta “amata”, Kate Middleton. La fonte ha aggiunto: “Non riceve aggiornamenti sulla salute di suo padre o di Kate, e anche le comunicazioni di base sono praticamente inesistenti”.