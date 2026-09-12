L'annuncio che tutti stavamo aspettando: Ornella Muti sarà una delle concorrenti di "Ballando con le stelle"

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IPA Ornella Muti

Alla fine il segreto meglio custodito dell’autunno televisivo è caduto. Ornella Muti scende sulla pista di Ballando con le Stelle, e lo farà da tredicesima concorrente ufficiale di questa edizione. Chi seguiva i rumor delle ultime settimane ci sperava, chi non li seguiva si è ritrovato la notizia in bacheca e ha dovuto guardare il video due volte per crederci.

Perché il modo in cui è arrivata la conferma merita un capitolo a parte. Sui canali social del programma di Rai 1 è infatti comparsa una clip in cui l’attrice appare insieme alla figlia Naike Rivelli, che le ripete la stessa domanda con l’insistenza affettuosa che solo una figlia può permettersi. “Lo fai o non lo fai?”. Muti tergiversa, glissa, fa quella faccia che tutti conosciamo dai suoi film. Poi la resa: “Sì, ci vado a Ballando con le Stelle“. Cinque parole che hanno fatto esplodere i commenti, anche perché non è che tutti se lo aspettassero: la conduttrice si è tenuta la sorpresa per ultima.

Ballando con le Stelle 2026, il cast è finalmente completo

Con l’ingresso di Ornella Muti, il cast di Ballando con le Stelle 2026 prende la sua forma definitiva. E va detto: Milly Carlucci non ha pescato a caso. Al timone ci sarà lei, come sempre, affiancata (forse) da Paolo Belli, che torna al suo posto storico dopo l’esperienza da concorrente vissuta lo scorso anno e che, immaginiamo, avrà qualche consiglio in più da dare a chi quest’anno metterà le scarpette.

Intorno a Muti si muove un gruppo eterogeneo che mescola cinema, sport, musica e televisione: Monica Guerritore, Anna Safroncik, Massimo Ghini, Riccardo Rossi, Jimmy Ghione, il cantautore Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, l’ex calciatore Alessandro Matri, il campione Andy Diaz, la giornalista Manuela Moreno e Alberto Ravagnani.

Anche le coppie sono state svelate poco alla volta, sempre con il contagocce social che ormai è il marchio di fabbrica del programma. Nikita Perotti ballerà con Aurora Ramazzotti, Giovanni Pernice con Noemi Bocchi, Giada Lini con Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini, Gioia Giovanatti con Andy Diaz, Anastasia Kuzmina con Ghione, Leonardo Lini con la Safroncik, Luca Urso con la Guerritore, Elisa Terrasi con Riccardo Rossi, Rebecca Gabrielli con Finardi ed Erika Martinelli con Ravagnani. Carlo Aloia, reduce da un infortunio, sarà in pista con Manuela Moreno.

Quando inizia Ballando con le Stelle su Rai 1

Segnatevi la data: si parte il 3 ottobre su Rai 1. Poche settimane e la pista tornerà ad accendersi, con la solita miscela di prove massacranti, polemiche in diretta e giurati che non le mandano a dire. I nomi dei giurati sono top secret, ma le prime indiscrezioni iniziano a circolare da settimane. Si parla di Barbara D’Urso e di Alberto Matano, oltre che delle nuove custodi del tesoretto indviduate in Simona Ventura e Francesca Fialdini.

Su Ornella Muti l’attesa è inevitabilmente più alta. Non capita spesso che un volto di quel calibro accetti di mettersi in gioco davanti a milioni di spettatori, con il corpo, la fatica e gli errori in bella vista. E chissà se in studio, prima o poi, non spunterà anche Naike a chiederle di nuovo: “Lo fai o non lo fai?”.