Un posto al sole, quando va in onda l’ultima puntata di stagione

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Ufficio Stampa Rai Alberto e Anna in Un posto al sole

Come da consolidata tradizione televisiva, l’arrivo di agosto porta con sé l’immancabile pausa estiva per la soap opera più longeva e amata del piccolo schermo italiano. Un posto al sole si appresta a salutare temporaneamente il suo pubblico per concedersi un breve periodo di riposo, mettendo la parola fine a una trentesima stagione memorabile. L’annata appena trascorsa si è distinta per un ritmo incalzante, grandi ritorni, la solita drammaticità e persino presenze d’eccezione dal calibro internazionale come Whoopi Goldberg, che ha portato una ventata di prestigio hollywoodiano tra i corridoi di Palazzo Palladini.

La domanda che circola con maggior insistenza tra i fedelissimi della serie partenopea riguarda la programmazione dei prossimi giorni: quando andrà in onda l’ultima puntata di stagione prima dello stop e quali saranno le dinamiche di palinsesto adottate dalla terza Rete Rai? Possiamo già anticiparvi che l’attesa per il ritorno delle nuove puntate non sarà lunghissima

Le date chiave: l’ultimo episodio e il debutto della nuova stagione

L’appuntamento conclusivo con gli episodi inediti della trentesima stagione è fissato per la serata di venerdì 7 agosto 2026, nel consueto orario delle 20:50 su Rai 3. L’episodio finale lascia aperte diverse storyline fondamentali, come nelle migliori tradizioni, mantenendo alta la suspense attorno ai destini dei personaggi più amati e lasciando il pubblico con il fiato sospeso per tutta la durata della pausa estiva.

Lo stop, come vi abbiamo anticipato, non durerà a lungo. La produzione ha programmato una pausa contenuta nelle sole due settimane centrali del mese, quelle a cavallo del Ferragosto. La trentunesima stagione di Un posto al sole prenderà il via ufficialmente a partire da lunedì 24 agosto 2026. I nuovi episodi vedranno l’ingresso di nuovi personaggi, il dipanarsi di inattesi risvolti sentimentali e la risoluzione dei nodi rimasti irrisolti nel finale della stagione precedente, confermando ancora una volta la soap come pilastro insostituibile del preserale Rai.

La programmazione di Rai 3 durante la pausa di Ferragosto

Per evitare di lasciare un vuoto incolmabile nella fascia d’ascolto quotidiana e per permettere ai telespettatori di non perdere il filo con le vicende ambientate a Napoli, la Rete ha predisposto un palinsesto speciale per il periodo di sospensione. Da lunedì 10 a venerdì 21 agosto, nello stesso slot orario abituale, andrà in onda The Best of Un posto al sole. Quindi, non sarà un vero e proprio stop ma solo un momento di pausa per tornare con i nuovi episodi più freschi che mai.

Questa speciale formula riproporrà una selezione accurata dei momenti più significativi, emozionanti e toccanti vissuti dai protagonisti nel corso dell’ultimo anno. Un’opportunità ideale sia per chi desidera rivivere i passaggi più importanti della trentesima edizione, sia per chi vuole recuperare snodi narrativi fondamentali in vista del blocco di puntate inedite.

Mentre sul grande schermo scorreranno le immagini dei ricordi più belli, la macchina produttiva dietro le quinte sarà già al lavoro per ultimare i dettagli tecnici e narrativi della nuova annata. Un ritorno che sappiamo già essere ricco di sorprese, pronto a riconquistare fin dal primo minuto il cuore di milioni di spettatori.