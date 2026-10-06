Filorosso, anticipazioni del 6 ottobre: il caso Garlasco al centro della puntata

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IPA Antonino Monteleone

Appuntamento con Filorosso questa sera, martedì 6 ottobre, con una nuova puntata in onda su Rai3. Antonino Monteleone riapre le porte del suo programma di approfondimento tra cronaca, inchieste e attualità, mettendo ancora una volta al centro alcune delle vicende che stanno attirando maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica.

La formula della trasmissione resta quella di sempre: partire dalle notizie e dalle vicende più discusse per poi approfondirle attraverso le persone chiamate a intervenire in studio e le testimonianze raccolte. Tra i temi della serata ci sarà il delitto di Garlasco, ma si parlerà anche di sicurezza nelle periferie, della diffusione del fentanyl e del caso Valter Lavitola. Ospite della puntata anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Filorosso, il caso Garlasco e le svolte

Nella puntata di Filorosso di martedì 6 ottobre grande spazio sarà dedicato al delitto di Garlasco, una vicenda che a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi continua a occupare uno spazio importante nel dibattito televisivo. Il programma tornerà sul caso con un nuovo approfondimento dedicato agli ultimi sviluppi e ai punti ancora aperti di una storia giudiziaria che negli ultimi mesi è tornata prepotentemente sotto i riflettori.

Al centro resta il nuovo filone investigativo della Procura di Pavia e la posizione di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, mentre sullo sfondo continua a esserci la condanna definitiva inflitta ad Alberto Stasi. Nelle ultime ore è emerso inoltre un documento del 2007 relativo a una valutazione psicologica di Stasi. Proprio la difesa di Stasi ha ribadito nelle ultime settimane di voler percorrere la strada della revisione della sentenza, indipendentemente dall’esito dell’indagine su Sempio. Un intreccio giudiziario complesso, fatto di nuovi accertamenti, vecchi reperti riesaminati e interrogativi che continuano ad alimentare il confronto tra investigatori, consulenti e legali.

Quello di Garlasco è ormai uno degli argomenti ricorrenti della trasmissione di Monteleone, che nelle scorse puntate ha dato spazio alle diverse letture degli elementi investigativi e alle posizioni dei protagonisti della vicenda. Anche questa sera l’obiettivo sarà dunque fare il punto su ciò che è cambiato e sugli scenari che potrebbero aprirsi dopo i più recenti sviluppi.

Filorosso, i temi e gli ospiti del 6 ottobre

La puntata di questa sera partirà però da un’altra emergenza, quella della sicurezza nelle periferie. Filorosso si sposterà nella periferia romana attraverso collegamenti, testimonianze e servizi per raccontare le criticità del territorio e le nuove forme di disagio e criminalità che interessano le grandi città. Uno spazio particolare sarà riservato all’allarme per la diffusione del fentanyl, il potente oppioide sintetico la cui circolazione desta crescente preoccupazione soprattutto per i rischi tra i più giovani.

A confrontarsi con Antonino Monteleone ci sarà anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso della serata è previsto inoltre un aggiornamento sul caso Valter Lavitola, altra vicenda sulla quale il programma è tornato più volte nelle ultime settimane. Restano sotto esame le comunicazioni tra Lavitola e Ranucci, sospeso dalla Rai per dieci giorni.

Filorosso, dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con la puntata di Filorosso è fissato per martedì 6 ottobre. Il programma andrà in onda in prima serata su Rai3, a partire dalle 21.20, con la conduzione di Antonino Monteleone che porterà i telespettatori alla scoperta di temi di attualità, approfondimenti, testimonianze e collegamenti. Come sempre, la trasmissione è disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile seguirla in streaming.