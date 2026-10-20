Filorosso, anticipazioni del 20 ottobre: le svolte nel caso Garlasco

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IPA Antonino Monteleone

Filorosso torna in onda il 20 ottobre con tanti nuovi temi e servizi. Al centro della puntata alcuni casi di cronaca e le svolte nelle indagini sul delitto di Garlasco.

A Filorosso il caso Garlasco

La puntata del 20 ottobre di Filorosso si preannuncia ricca di argomenti interessanti, con novità e discussioni sui temi più caldi del momento. Come di consueto Antonino Monteleone accoglierà in studio diversi ospiti, fra dibattiti, interpretazioni differenti, ma anche ricostruzioni e testimonianze.

Al centro della puntata, come sempre, le novità sul caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio, che resta indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha infatti depositato ben cinque consulenze con lo scopo di contestare le conclusioni realizzate dalla Procura di Pavia. Dopo la chiusura delle nuove indagini, i pubblici ministeri sono pronti a richiedere il rinvio a giudizio.

“Non c’è una vita al momento. Di solito quando sono a casa sprofondo nelle carte”, ha spiegato Andrea Sempio, intervistato di recente a Tgr Lombardia. L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, è secondo la procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi. Avrebbe infatti aggredito e ucciso la giovane nella villetta di via Pascoli dopo aver tentato un approccio sessuale e aver ricevuto un rifiuto.

Secondo gli inquirenti le prove contro di lui sono numerose, ma la difesa di Sempio la pensa diversamente. “Abbiamo lavorato con l’antropologo. Abbiamo fatto i raggi. Abbiamo ricostruito in 3D tutta la struttura della scarpa, il piede, e su questo ci sentiamo ci sentiamo decisamente decisamente forti”, ha spiegato Sempio.

Al centro del dibattito anche l’ormai famosa traccia 33, l’impronta di una mano destra che sarebbe stata lasciata dal killer e che, secondo la procura di Pavia, apparterrebbe a Sempio. “Per noi non è attribuibile a prescindere, perché proprio non troviamo le minuzie sulla traccia – ha detto -. E a noi non risulta neanche che che potesse trattarsi di un’impronta insanguinata”.

Gli altri temi della puntata

Nella nuova puntata di Filorosso si affronteranno anche altri temi. L’apertura sarà infatti dedicata ai disordini di Milano scoppiati nel corso delle manifestazioni organizzate negli ultimi giorni. Gli scontri fra manifestanti e forze dell’ordine hanno fatto molto discutere e Antonino Monteleone racconterà questi episodi con immagini e testimonianze.

Fra i temi più interessanti le indagini sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, che nel marzo del 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio. Lo scorso 19 ottobre Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, ha indicato Giuseppe Mussari, ossia l’ex presidente di Mps, come il presunto mandante di una azione intimidatoria. Gabriele Ceccherelli sarebbe invece la figura che avrebbe organizzato la spedizione e il coinvolgimento dei vari esecutori materiali che non sono ancora stati identificati.

David Rossi venne trovato morto sulla via su cui si affacciava la finestra del suo ufficio presso Rocca Salimbeni a Siena. La morte di David venne inizialmente archiviata come suicidio, una tesi a cui la vedova Antonella Tognazzi non ha mai creduto, combattendo per ristabilire la verità.

Dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con la nuova puntata di Filorosso è per martedì 6 ottobre. Il programma andrà come di consueto in onda in prima serata su Rai Tre dalle 21.20 con la conduzione di Antonino Monteleone. Come sempre, il programma sarà disponibile anche su RaiPlay in streaming.