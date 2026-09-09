Le UGG sono talmente tanto comode e confortevoli che ti sembrerà di indossare pantofole stilose, in particolare se scegli il modello blog

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le scarpe che ricordano gli zoccoli perfetti per l'autunno

Le temperature iniziano ad abbassarsi ed ecco qui che in un attimo tornano le UGG. Le scarpe che abbiamo imparato a indossare in inverno perché super calde e rivestite di pelliccia ora sono anche in versione autunnale. Il brand che rientra nella lista delle ugly shoes è diventato il preferito delle fashioniste tanto che ha ampliato la sua collezione per includere non solo i classici stivaletti ma anche la versione che ricalca lo stile degli zoccoli. Le Ugg clog rappresentano la soluzione cozy comodissima che una volta indossata non vorrai più togliere.

Le UGG clog si ispirano agli zoccoli

Le appassionate di moda più attente avranno apprezzato il ritorno degli zoccoli, una scarpa fresca prettamente estiva e primaverile. Ora che l’autunno è alle porte, però dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta di continuare a indossare questo modello mantenendo il piede al caldo ma non troppo e soprattutto che sia comodissimo. A differenza del classico zoccolo in legno la suola ultraleggera realizzata in EVA derivata dalla canna da zucchero offre un’ammortizzazione e un supporto extra così da poterla indossare tutto il giorno.

I modelli più belli da sfoggiare questo autunno

Gli zoccoli UGG sono talmente comodi che sembrano una pantofola ma con molto più stile e con tessuti che si adattano all’autunno. Tra i modelli più apprezzati ci sono le UGG Goldenglow il giusto compromesso tra scarpa estiva e autunnale. La tomaia in tela è realizzata con trattamento idrorepellente che ti permette di indossarla persino nei giorni di pioggia più intensa perché il puntale sagomato in gomma ti protegge ulteriormente dalla pioggia e dall’umidità. Il piede sarà sempre asciutto anche se non vuoi indossare le calze perché la soletta è realizzata in microfibra antiodore. Il piccolo plateau con suola carrarmato e plantare antiscivolo ha un look moderno arricchito dal cinturino sul tallone regolabile. Poi se consideri che è disponibile sia in nero che beige, puoi sfruttarlo praticamente tutti i giorni.

Offerta UGG Goldenglow Scarpe in tela nera

Offerta UGG Goldenglow Scarpe in tela bianca

Altro modello clog che merita di essere indossato questo autunno è quello Otzo perché ha la tomaia in morbido nabuk. Rispetto al precedente ha una forma più affusolata come la classica slip-on perfetta per uno stile casual. Il plantare sagomato in EVA invece assicura il massimo della stabilità e del movimento.

L’ossessione dei prossimi mesi saranno di sicuro le UGG New Heights, lo zoccolo con tomaia in pelle scamosciata e fodera in fibre di poliestere riciclato dallo stile chunky: il plantare super leggero ti regala qualche centimetro extra.

UGG New Heights Scarpe scamosciate con plateau

Come abbinare le UGG clog

Visto che questo autunno non potremo fare a meno di questo modello dobbiamo imparare ad abbinarlo nel modo più fashion possibile. La scelta più semplice è con un paio di jeans skinny e calzini a vista. Un pullover e un trench completano il look.

Se invece sei appassionata degli anni 2000 allora vai con una gonna mini a pieghe e una t-shirt. Nelle giornate più calde continua a indossarle a piedi nudi, mentre quando le temperature scendono indossa un paio di calze collant nere e il look si completa da solo.

UGG Goldenstar Le Ugg clog perfette per l'autunno

UGG Goldenstar Meadow Scarpe scamosciate con plateau

UGG W Goldenstar Villa Clog Le clog di UGG disponibili in diversi colori

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