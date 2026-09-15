Penélope Cruz cambia registro: gonna trasparente e corsetto di pelle

IPA Penelope Cruz, 10 look della diva latina che hanno fatto la storia

Penélope Cruz sa perfettamente come si costruisce un red carpet classico. Abiti lunghi, silhouette impeccabili, gioielli importanti e quella sicurezza che le permette di rendere credibile anche il più rigoroso dei dress code. Al Toronto International Film Festival, però, l’attrice spagnola ha deciso di cambiare passo. Per la première di Bunker ha lasciato da parte il romanticismo più tradizionale e si è presentata con un look total black decisamente più audace, costruito attorno a due elementi che difficilmente passano inosservati: un corsetto di pelle e una lunga gonna di pizzo trasparente.

Penélope Cruz, il look in pelle e pizzo al Toronto Film Festival

Per la première di Bunker al Toronto International Film Festival, Penélope Cruz ha scelto il nero, ma lo ha fatto evitando l’effetto già visto. Il suo look lavora infatti sulla sovrapposizione di materiali diversissimi, quasi opposti: da una parte la pelle compatta e strutturata del corsetto, dall’altra la leggerezza del pizzo trasparente della gonna.

Il punto di partenza è proprio il corsetto nero, aderente e costruito per seguire il busto. La lavorazione della pelle sottolinea le cuciture verticali e accompagna la silhouette, mentre la profonda scollatura a cuore lascia il décolleté in primo piano senza appesantire l’insieme. Non si tratta del classico bustier da lingerie reinterpretato per il red carpet: la rigidità del materiale gli dà un carattere quasi sartoriale e rende il top molto più deciso.

Sopra, l’attrice aggiunge un blazer nero dalla linea pulita. Le spalle sono definite, la costruzione è essenziale e la lunghezza relativamente corta evita di nascondere completamente il corsetto. È probabilmente proprio la giacca a tenere insieme tutto il look: senza, il rischio sarebbe quello di spingere troppo sulla sensualità; con il blazer, invece, pelle e trasparenze acquistano una dimensione più sofisticata.

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La gonna trasparente è il dettaglio che cambia tutto

Se il corsetto cattura immediatamente l’attenzione, è la gonna a definire davvero il look di Penélope Cruz. Le trasparenze sui red carpet sono ormai una presenza costante, ma non sempre riescono a sembrare qualcosa di più di una provocazione visiva. Qui, invece, fanno parte di una costruzione precisa.

Il pizzo nero disegna la superficie della gonna lasciando la pelle visibile in modo irregolare. Lo spacco laterale accentua ulteriormente il gioco di pieni e vuoti, ma l’effetto finale resta equilibrato grazie alla parte superiore molto strutturata. È proprio il contrasto tra la gonna quasi impalpabile e il corsetto rigido in pelle a rendere l’outfit interessante.

Penélope completa il look con sandali neri aperti e sottili, una scelta discreta che non interrompe la linea della gamba, e con gioielli luminosi. Gli orecchini pendenti di diamanti portano luce vicino al viso, mentre bracciale e anelli aggiungono punti brillanti senza entrare in competizione con la lavorazione della gonna.

Anche il beauty segue la stessa logica. I capelli sono portati sciolti in un caschetto liscio che sfiora le spalle, con frangia leggera e ciocche più chiare a incorniciare il viso. Un taglio molto più fresco rispetto alle onde da diva che spesso accompagnano i suoi red carpet e che, accanto a un outfit tanto costruito, evita l’effetto eccessivamente formale.

Il make-up rimane invece nel territorio che Penélope Cruz conosce molto bene: occhi intensificati da sfumature scure, incarnato caldo e luminoso e labbra lucide in una tonalità naturale. Nulla che cerchi di rubare la scena all’abito, ma abbastanza definito da sostenere un total black così importante.

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