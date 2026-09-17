Sienna Miller con la figlia alla premiere di War, uguali e bellissime

Sienna Miller arriva alla première di "War" con la figlia Marlowe: madre e figlia conquistano con due look molto diversi e una somiglianza sorprendente

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IPA Sienna Miller con la figlia Marlowe alla prima di "War"

Una serata molto speciale per Sienna Miller quella della première londinese di War: l’attrice, bellissima nel suo vestito nero, ha attirato l’attenzione dei fotografi anche grazie a un’ospite speciale.

Al suo fianco c’era infatti la figlia Marlowe Sturridge, con cui ha condiviso il red carpet in una delle loro rare apparizioni pubbliche insieme. E, inevitabilmente, le fotografie hanno messo in evidenza quanto la ragazza somigli ormai alla madre.

A 14 anni, Marlowe si è mostrata sorridente e complice accanto alla madre, con cui condivide già qualcosa di molto riconoscibile: quei lineamenti delicati, gli occhi chiari e un modo di stare davanti all’obiettivo che ricorda inevitabilmente Sienna. Ma se il volto sembra quasi un affare di famiglia, sul fronte dello stile madre e figlia hanno scelto due strade decisamente diverse.

Sienna Miller e Marlowe, la somiglianza sul red carpet di “War”

Sarebbe stato difficile per i fotografi non concentrarsi su una coppia madre e figlia come Sienna Miller e Marlowe, così affiatate davanti ai flash.

Per la première all‘Odeon Luxe di Leicester Square, a Londra, l’attrice ha scelto un abito nero senza spalline completamente ricoperto di piume. Un look scenografico ma per nulla eccessivo che l’attrice ha completato con sandali neri e i capelli raccolti in un’acconciatura morbida, lasciando libere alcune ciocche sul viso.

Accanto a lei, Marlowe sembra appartenere a un altro universo fashion. La figlia dell’attrice e di Tom Sturridge ha optato per una T-shirt gialla cropped con una grande grafica sportiva, abbinata a una gonna nera e a una borsa scura portata a spalla. Nessun tentativo di coordinarsi con la madre, dunque: al contrario, due look lontanissimi che proprio per questo raccontano bene la differenza tra le loro personalità.

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Guardandole insieme, però, la sensazione è quella di essere davanti a due versioni della stessa persona. Marlowe porta i capelli castani lunghi e sciolti, mentre Sienna porta i suoi in una tonalità più chiara e raccolti: elementi che fanno presto a passare in secondo piano. Gli occhi, il sorriso e soprattutto alcuni tratti del viso rendono la somiglianza difficile da ignorare.

Anche il loro modo di stare davanti ai fotografi dice qualcosa. Sienna sorride, posa e abbraccia la figlia che non sembra cercare di costruire un’immagine da giovane star.

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La serata, del resto, è tutta per Sienna: War, la nuova serie che la vede protagonista accanto a Dominic West, racconta il mondo di due importanti studi legali londinesi e ruota attorno a un divorzio molto esposto mediaticamente.

Quando il red carpet diventa un affare di famiglia

Quella di Sienna Miller e Marlowe come red carpet madre- figlia non è un’apparizione isolata. Le figlie delle celebrity sono sempre più spesso al fianco di madri e padri nelle occasioni più importanti come première e cerimonie. E quando arrivano davanti ai fotografi, inevitabilmente attirano attenzione anche per il loro stile e per le somiglianze con i genitori.

È il caso di Angelina Jolie e Zahara Jolie-Pitt, che hanno condiviso il red carpet della première di Without Blood. In quell’occasione il filo conduttore era il nero: Angelina ha scelto un completo sartoriale, mentre Zahara ha indossato un lungo abito, creando un effetto coordinato senza rinunciare a due look distinti.

Anche Carys Zeta Douglas è ormai abituata a questo tipo di occasioni. La figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è comparsa più volte sul red carpet con i genitori, ma in momenti diversi. Con la madre ha condiviso anche qualche scelta di stile, come quando le due hanno indossato lo stesso abito, mentre con il padre è stata fotografata a Maiorca in occasione dei Terra d’Honor Awards.

E proprio Carys è uno degli esempi più evidenti del momento in cui i figli diventano giovani adulti che ormai frequentano con naturalezza stesso mondo dei genitori tra red carpet, moda e grandi occasioni pubbliche.