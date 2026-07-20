Emily Ratajkowski a Ischia: relax con “L’amica geniale” e il nuovo libro scandalo

Sole, barca e "L'amica geniale" letta proprio sull'isola delle estati di Lila e Lenù: la vacanza di Emily Ratajkowski è puro pellegrinaggio letterario

IPA Emily Ratajkowski legge l'amica geniale

La moda dell’anno è leggere, per fortuna. Scegliere il libro da mettere in valigia è un esercizio di stile almeno quanto scegliere il costume, e quest’estate la gara l’ha vinta Emily Ratajkowski. La supermodella è tornata a Ischia e tra uno scatto in barca e l’altro ha mostrato all’obiettivo la sua lettura da ombrellone: L’amica geniale di Elena Ferrante, in versione inglese. Leggere il romanzo di Lila e Lenù proprio sull’isola dove le due protagoniste trascorrono le estati della loro giovinezza è un livello di coerenza turistica che noi, con il thriller comprato in aeroporto e mai finito, possiamo solo ammirare da lontano.

Emily Ratajkowski a Ischia, il ritorno sull’isola verde

Emily Ratajkowski ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dalla vacanza campana: il mare cristallino visto dalla barca, un bikini maculato, il relax al Mezzatorre, il resort di San Montano dove aveva già soggiornato nel giugno 2024, quando aveva scelto l’isola per festeggiare il compleanno.

Per EmRata, del resto, l’Italia è ormai una tappa fissa: l’estate scorsa era stata avvistata tra Positano e la Costiera, sempre documentando tutto per i suoi oltre trenta milioni di follower.

A colpire, stavolta, più del panorama e più del bikini, è stata proprio la foto con il romanzo della Ferrante tra le mani. Un dettaglio che ha il sapore del cerchio che si chiude: nella saga, Ischia è il luogo dove Lenù scopre il mare, l’estate e i primi turbamenti, tra Barano e la spiaggia dei Maronti. Emily Ratajkowski, che di Ferrante fever a quanto pare soffre come mezza America, ha portato il pellegrinaggio letterario al suo compimento naturale.

Il nuovo libro, tra scandalo e asta milionaria

La vacanza ischitana arriva in un momento tutt’altro che casuale. Emily Ratajkowski è infatti al centro delle cronache per il suo prossimo libro, provocatoriamente (ed elegantemente) intitolato Mother F*cker. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, i diritti sarebbero stati acquistati da Penguin Press con un accordo a sette cifre, al termine di un’asta che avrebbe coinvolto ben dodici case editrici. Mica male per un’autrice alla seconda prova.

Il volume nasce da un saggio pubblicato su The Cut, in cui la modella raccontava senza filtri la sua vita sentimentale e sessuale di madre single dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 e lasciato nel 2022, un anno dopo la nascita del figlio Sylvester.

Il libro, spiega l’editore, sarà un’esplorazione dell’identità femminile contemporanea attraverso la storia di una donna appena divorziata che ricomincia a frequentare qualcuno a New York, tra appuntamenti, disillusioni e una nuova consapevolezza.

Non è la prima volta che l’attrice e modella affida alla scrittura la parte più seria di sé: nel 2021 la raccolta di saggi My Body era entrata nella classifica dei bestseller del New York Times, imponendola come voce credibile ben oltre le passerelle. Curioso, semmai, il tempismo sentimentale: il memoir sulla vita da single arriva proprio mentre la modella, secondo la stampa americana, farebbe coppia con il regista francese Romain Gavras, con cui a febbraio aveva ufficializzato la relazione non al comune ma su Instagram.

Nel frattempo, in attesa che Mother F*cker arrivi in libreria, lei si gode il sole di Ischia con la Ferrante in mano. E se cercasse ispirazione per il prossimo libro, l’anonimato dell’autrice più misteriosa d’Italia sarebbe un ottimo punto di partenza: sparire dai radar, però, non sembra esattamente nelle sue corde.