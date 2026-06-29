Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, la data che ha portato sfortuna a entrambe

Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi accomunate da uno stesso destino nefasto: la data che ha portato male ad entrambe

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi si sono sposate nello stesso giorno, il 29 giugno, ma a distanza di 41 anni. E ad entrambe questa data ha portato sfortuna: i loro matrimoni sono naufragati nel giro di poco tempo. Procediamo con ordine.

Carolina di Monaco, le nozze con Philippe Junot il 29 giugno 1978

Carolina di Monaco si è sposata tre volte. I suoi matrimoni sono stati sfortunati. Il primo, con Philippe Junot, è finito con un annullamento, il secondo in tragedia, perché l’amore della sua vita, Stefano Casiraghi, è morto in un incidente nautico e il terzo, con Ernst August di Hannover, è terminato con una separazione anche se ancora sono ufficialmente sposati.

Carolina di Monaco è convolata a nozze la prima volta il 29 giugno 1978 con Philippe Junot, morto lo scorso gennaio, sfidando suo padre il Principe Ranieri che era totalmente contrario a queste nozze. Il padre della sposa confessò i suoi reali sentimenti alla Principessa Tessa di Baviera con una frase tanto sincera quanto amara: “Non congratularti con me, piuttosto, porgimi le tue condoglianze“, riferendosi al matrimonio della figlia.

D’altro canto, la sua reazione era più che comprensibile. Carolina aveva 22 anni, Junot ne aveva 17 più di lei e aveva la fama di donnaiolo. Junot era conosciuto come il re della notte sulla Costa Azzurra.

Sebbene quasi tutti erano convinti che il matrimonio non sarebbe durato, le nozze furono celebrate in pompa magna. Carolina era bellissima con l’abito da sposa creato per lei da Marc Bohan per Dior, con scollo arrotondato, top trasparente, delicati ricami floreali. La Principessa aveva i capelli raccolti in uno chignon basso, un velo corto, fissato con fiori e cristalli. Il bouquet era composto da tuberose.

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Il matrimonio finì due anni dopo con il divorzio, firmato il 9 ottobre 1980. Carolina voleva l’annullamento del matrimonio religioso per potersi sposare in chiesa con Stefano Casiraghi, ma arrivò troppo tardi, nel 1992, due anni dopo la morte dell’imprenditore italiano.

Charlotte Casiraghi, il matrimonio con Dimitri Rassam il 29 giugno 2019

Quarantuno anni dopo la figlia maggiore di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, ha deciso di sposarsi proprio il 29 giugno 2019 con Dimitri Rassam. I due avevano già pronunciato il fatidico sì con rito civile il primo giugno, ma scelsero il giorno di San Pietro e Paolo per sposarsi in chiesa, precisamente nell’abbazia di Sainte-Marie de Pierredon , a Saint-Rémy-de-Provence.

Charlotte, non solo scelse il 29 giugno come sua madre Carolina, per le nozze religiose, ma indossò un abito da sposa nello stesso stile, scollatura rotonda, corpetto trasparente, piccoli ricami, balze. Persino la pettinatura sembrava ispirata a quella di Carolina: chignon morbido e velo corto.

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Il matrimonio di Charlotte e Dimitri è finito nel 2024 con un divorzio. La prima dichiarazione sulla separazione l’hanno fatto un anno dopo e intanto la Casiraghi si è fidanzata nuovamente con lo scrittore Nicolas Mathieu e ha scritto un libro di successo.