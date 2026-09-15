Anticipazioni Super Karaoke, gli ospiti della seconda puntata martedì 15 settembre

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IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna al timone di Super Karaoke nella puntata di martedì 15 settembre. Per il secondo appuntamento con la trasmissione di Canale Cinque sono previsti tanti ospiti, musica e divertimento.

Super Karaoke, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo una prima puntata decisamente scoppiettante, Super Karaoke torna in onda con tutta l’energia di Michelle Hunziker e con le hit da cantare a squarciagola. Il revival del celebre Karaoke condotto da Fiorello sembra aver convinto i telespettatori, dopo le due puntate andate in onda a giugno, diventando un appuntamento piuttosto seguito.

Merito della conduzione frizzante di Michelle Hunziker, ma anche degli ospiti vip, delle canzoni e soprattutto del calore della piazza. Lo show infatti va in onda da Belvedere del Resentello di Ventimiglia, in Liguria. Anche in questa seconda puntata di Super Karaoke, in onda martedì 15 settembre 2026, saranno tanti i concorrenti pronti a mettersi alla prova sul palco, fra duetti e performance individuali, sino alla proclamazione attesissima del vincitore.

Nella seconda puntata saliranno sul palco ospiti imperdibili come Irene Grandi, Marco Masini, ma anche Benji e Fede, e i Ricchi e Poveri. Come accaduto nelle scorse puntate i concorrenti si sfideranno, esibendosi sulle note della canzoni più famose degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, arrivando sino ad oggi. Il pubblico di Ventimiglia prenderà parte allo show attivamente, esprimendo in tempo reale il proprio gradimento nei confronti delle performance. Grazie allo smartphone e ad una web app dedicata.

Gli ospiti di Super Karaoke

Come anticipato i concorrenti sul palco di Super Karaoke avranno la possibilità di duettare con grandi nomi della musica. In questa seconda puntata della trasmissione Michelle Hunziker accoglierà nello show I Ricchi e Poveri, il famosissimo gruppo italiano nato a Genova negli anni Sessanta e autore di canzoni straordinarie come Sarà perché ti amo, Mamma Maria, Se mi innamoro e Che sarà.

Attesissima anche Irene Grandi che ha segnato la storia della musica con hit come Bruci la città, La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio. Non mancheranno poi le emozioni sulle note dei successi di Marco Masini, mentre Benji e Fede faranno ballare e cantare tutta la piazza.

Ad esibirsi anche Michelle Hunziker che ha conquistato il pubblico proprio grazie alla sua energia e alla voglia di divertirsi insieme ai concorrenti. Nella prima puntata della trasmissione, andata in onda l’8 settembre, Michelle aveva stupito tutti cantando Più bella cosa, una delle canzoni più amate e famose di Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre della figlia Aurora Ramazzotti.

Quando e dove vedere Super Karaoke

L’appuntamento con Super Karaoke è per martedì 15 settembre 2026 su Canale Cinque alle 21.30. La trasmissione condotta da Michelle Hunziker, come di consueto, andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

La puntata sarà disponibile sia su Canale Cinque che in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, la piattaforma della rete dove, anche nei giorni successivi, il pubblico potrà recuperare lo show e seguirlo comodamente da qualsiasi device.