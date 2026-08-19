“Sanremo 2027 è di Stefano”, Belen fuori dal Festival. La confessione inaspettata

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Per Belen Rodriguez, almeno per ora, il capitolo Sanremo sembra essere chiuso. A mettere un freno alle indiscrezioni su una sua possibile partecipazione al Festival 2027 è stata la stessa showgirl, che sui social ha risposto a una follower con una frase destinata a riaccendere il gossip intorno alla kermesse e, soprattutto, al suo ex marito Stefano De Martino.

“Ancora con Sanremo. Sanremo è di Stefano. E fidatevi sarà il Sanremo più bello della storia”, ha scritto Belen in maniera piuttosto schietta. Poche parole, ma abbastanza per sgombrare il campo dalle ipotesi di una sua presenza sul palco dell’Ariston e per ribadire, con una certa eleganza, chi sarà il protagonista della prossima edizione: De Martino, per la prima volta alla guida dell’evento.

La risposta arriva mentre sui social si rincorrono da tempo le voci sulla possibile partecipazione di Belen alla manifestazione canora. Un’ipotesi alimentata anche dalla sua crescente presenza musicale online e dal ricordo della sua apparizione a Sanremo di quest’anno, quando ha accompagnato Samurai Jay. Ma questa volta l’argentina sembra voler essere chiarissima: Sanremo è territorio di Stefano.

L’ex ballerino di Amici che col tempo – e tanta pazienza e determinazione – è riuscito a scrollarsi di dosso certi pregiudizi e ad affermarsi nel mondo del piccolo schermo.

La benedizione di Belen al Sanremo di Stefano De Martino

Il dettaglio più interessante della risposta di Belen Rodriguez non è soltanto il suo “no” a Sanremo 2027, ma quel “sarà il Sanremo più bello della storia” rivolto al Festival affidato a De Martino. Una vera e propria investitura, soprattutto considerando che a pronunciarla è l’ex moglie del conduttore. Che conosce bene l’evento visto che è stata protagonista nella città dei fiori ben quattro volte.

Belen e Stefano continuano così, anche involontariamente, a incrociarsi nella narrazione televisiva e mediatica. La loro storia sentimentale appartiene ormai al passato, ma il pubblico continua a leggere ogni riferimento reciproco come un possibile indizio. Questa volta, però, non sembra esserci alcuna frecciata: Belen, che ha perdonato i numerosi tradimenti dello scugnizzo di Torre Annunziata, sceglie piuttosto di riconoscere a De Martino il centro della scena.

Se Belen non sarà all’Ariston, almeno stando alle sue parole, Stefano De Martino si prepara invece a vivere una delle sfide televisive più importanti della sua carriera. Il conduttore sarà chiamato a raccogliere l’eredità delle precedenti edizioni e a costruire un Festival capace di tenere insieme musica, spettacolo, ironia e inevitabile racconto social.

Belen canta ma arrivano nuovi problemi in amore

Le parole sul Festival di Sanremo arrivano tra l’altro mentre Belen torna a mostrare sui social la sua passione per il canto. L’ultimo video condiviso pubblicamente la vede alle prese con le note di Vuelve di Ricky Martin.

La scelta del brano, che in italiano significa “ritorna”, alimenta inevitabilmente le interpretazioni sul momento sentimentale vissuto da Belen, soprattutto dopo i rumors su una possibile pausa con Gaetano Fidanzati.

Pare infatti che i due, affiatatissimi fino a pochi giorni fa, abbiano avuto una lite che li ha allontanati. C’è chi parla di crisi e di un rapporto tutto da riscrivere ma solo il tempo mostrerà la realtà dei fatti.

Nel frattempo Belù continua a cantare, una delle sue passioni più grandi: “Lo faccio da sempre e morirò anche cantando“, ha assicurato.