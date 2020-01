Chi è Carla Velli di Uomini e Donne

editato in: da

Prima corteggiatrice, poi tronista, Carla Velli è un nome legato alla storia di Uomini e Donne. Era il 2005 quando la giovane veneziana sbarcò negli studi dello show di Maria De Filippi per corteggiare Francesco Arca, attirando da subito l’attenzione grazie alla grande bellezza e a un carattere forte. Carla scese le scale della trasmissione un mese dopo le altre concorrenti, ma conquistò immediatamente il futuro attore.

La scelta del tronista ricadde proprio su Carla e lei accettò di uscire dal programma con Arca. La storia però, dopo un viaggio in Oriente seguito dalle telecamere, durò molto poco. “Sul trono c’era Francesco Arca e scherzando dicevo spesso ad un’amica ‘mi sono innamorata’ – raccontò tempo dopo -. Lei, quasi per scherzo, chiamò la redazione e qualche settimana dopo ero in studio. Usciti dal programma ci siamo resi conto che eravamo molto differenti. Francesco era impegnato in molti progetti e non aveva tempo per la coppia come io avrei voluto”.

Appena un anno dopo il suo sì e il ballo sotto i petali rossi, la Velli salì sul trono di Uomini e Donne per volere di Maria De Filippi. Nello studio della De Filippi, Carla scelse il corteggiatore Cristiano Angelucci, ma lui le disse di “no”. “Non è stato piacevole, ma me l’aspettavo – svelò -. Mi è pesato di più al momento forse perché è avvenuto davanti a tutti. Ma ripeto: me l’aspettavo. Non avevo per Cristiano il rapporto che avevo avuto per Arca”.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la presenza in alcuni show televisivi, Carla Velli abbandonò Milano per tornare nella sua Venezia, complice la voglia di iniziare una nuova vita, ma soprattutto l’amore per Matteo Voltolina, imprenditore molto conosciuto, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana.

Oggi Carla Velli è mamma di Emanuele, nato dall’amore per Voltolina. La relazione fra l’imprenditore e l’ex tronista è finita circa due anni fa, ma gli ex erano rimasti in buoni rapporti. Una vita felice e spensierata sino a un tragico evento che ha cambiato per sempre l’esistenza di Carla: la morte improvvisa di Matteo Voltolina. L’imprenditore è stato trovato senza vita il 26 gennaio in una stanza d’hotel.

“Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza – ha scritto lei su Facebook -. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.