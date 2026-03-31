Carla Bruni torna sul palco, il total black con tocco rock a Parigi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Carla Bruni

Sebbene la musica resti una parte molto importante della sua vita, le apparizioni sul palco di Carla Bruni sono oggi piuttosto rare. In seguito all’uscita del suo ultimo album omonimo, Carla Bruni, nel luglio 2020, la cantante si è allontanata dal clamore per dedicarsi quasi unicamente all’atmosfera intima e riservata degli studi di registrazione. Quando si tratta di un concerto di beneficenza, però, l’ex First Lady non si tira certo indietro.

Ebbene, il Gala annuale della Fondazione per la Ricerca contro l’Alzheimer non ha certo fatto eccezione: l’ex top model si è nuovamente esibita presso lo storico teatro di Parigi, l’Olympia, insieme a numerose figure di spicco del panorama musicale francese, sia sul palco che tra il pubblico, quali Ours, Jeanne Cherhal, Sandrine Kiberlain, Alain Souchon, Gaëtan Roussel e Benjamin Biolay, per Due generazioni per la terza, serata diretta da Pierre Souchon. Un’edizione, questa, che come da nome ha visto l’importante tema del passaggio di testimone.

Come sempre, del resto, l’artista ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena anche grazie alla sua classe innata. E ad un total black a dir poco impeccabile, si intende. Vediamone il look nei dettagli.

Carla Bruni si esibisce all’Olympia in total black: è rock-chic

A colpi di garbo e senso dello stile effortless, Carla Bruni ha fatto innamorare ancora una volta il popolo francese e per esibirsi nella Città delle Luci ha optato per un look monocromatico nero di assoluta eleganza: a reggere il tutto era un blazer perfettamente sartoriale indossato sopra ad un top dello stesso colore, invero molto semplice ma impreziosito da una sovrapposizione di collane, in ordine dai choker ai pendenti più lunghi, per aggiungere profondità all’ensemble.

In quello che non si può che definire un total black da manuale, però, sono stati i pantaloni a catturare davvero l’attenzione: parliamo di un modello a vita alta aderente, in ecopelle, ma dal taglio svasato che allunga otticamente la gamba.

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Un effetto, il suddetto, ulteriormente amplificato dal paio di stivali lucidi con tacco nascosti sotto all’orlo, anch’essi neri, a restituire una linea continua e slanciata, in equilibrio tra armonia ed eleganza.

Associati nell’immaginario comune alle silhouette tipiche degli anni Settanta, stiamo vedendo i pantaloni a zampa d’elefante come quelli della cantautrice vivere un notevole ritorno del guardaroba contemporaneo tipo e, nel suo caso, conferire al look un’aura particolarmente rock. O, per meglio dire, rock-chic.

Svelato il definitivo segreto di bellezza di Carla Bruni

Lì, ancora perfetta sul palco dell’Olympia, Carla Bruni non ha potuto che lasciare tutti a bocca aperta. Ma qual è il suo segreto?

Recentemente ospite del podcast fancese Sens & Confidences, la cantante ed ex top model ha raccontato del suo rapporto con il proprio corpo e l’alimentazione spiegando di non credere affatto nei tradizionali regimi dietetici: “Le diete non hanno molto senso”, ha detto, con la consapevolezza di chi nel tempo ha imparato ad ascoltarsi.

A cinquantotto anni, lei preferisce concentrarsi piuttosto su di un principio che considera più efficace: tenere sotto controllo la glicemia, ovvero il livello di zuccheri nel sangue: “È quando la glicemia sale troppo rapidamente che arrivano le voglie di zucchero e allora si finisce per desiderare qualcosa di dolce”, ha spiegato.

Nei pasti quotidiani la sua strategia è molto semplice: mangiare per prime le verdure crude, in modo da saziarsi mantenendone stabile il livello. Un piccolo accorgimento che, a parer suo, aiuterebbe anche ad evitare tentazioni improvvise.