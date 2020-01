Lutto per Carla Velli di U&D, morto l’ex compagno: “Sono incredula”

editato in: da

Carla Velli, ex tronista di Uomini & Donne, sta affrontando un grave lutto. È, infatti, venuto a mancare l’ex compagno Matteo Voltolina, grande amore dell’ex corteggiatrice di Francesco Arca e padre del figlio Emanuele, nato circa due anni fa.

Carla Velli è rimasta nel cuore del pubblico di Uomini e Donne, che la ricorda per la sua dolcezza e trasparenza. Ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2006, corteggiando uno dei tronisti più noti: Francesco Arca. Carismatica, riuscì a conquistare l’attore, che decise di sceglierla e iniziare con lei una relazione. La loro storia, però, terminò in pochissimo tempo, nonostante i due continuino ad essere amici ancora oggi.

Carla, in seguito, tornò a Uomini e Donne, ma in un ruolo del tutto nuovo. Da corteggiatrice diventò tronista, riaccendendo di nuovo l’entusiasmo del pubblico. Anche questa volta il percorso non finì nel migliore dei modi: la Velli scelse Cristiano Angelucci che, però, la rifiutò. Solo dopo queste due esperienze televisive la Velli incontrò Matteo Voltolina. Ed è con lui che ha scoperto il grande amore.

Una coppia bellissima, che ha subito attirato l’attenzione finendo sulle copertine dei giornali di gossip per mesi. Il loro è stato un amore travolgente, che ha portato, come accennato sopra, anche alla nascita del piccolo Emanuele. Per questo motivo, anche se la loro storia era ormai terminata, la morte di Matteo Voltolina oggi non può lasciare indifferente Carla e tutti i fan che hanno sostenuto la loro relazione. La Velli ha commentato il tragico accaduto con pochissime parole, ma che lasciano trasparire tutto l’affetto che c’è stato tra i due e tutto il dolore di questo triste momento:

Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza: il senso di impotenza, di tristezza e di incredulità. Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio. Forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi.

Trovare parole per esprimere dolori così profondi e personali è impossibile, ma quelle di Carla Velli sono più che sufficienti per far comprendere l’amore provato e il dolore provocato dalla scomparsa di Matteo Voltolina.