Addio riga centrale! Il dettaglio anni 2000 che sta spopolando sui red carpet è la riga laterale

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La riga laterale conquista il red carpet

I più recenti red carpet lo confermano: la riga centrale cede il passo a una riga laterale profonda, elegante e sfacciatamente glamour. Da Kendall Jenner a Vittoria Ceretti, fino alle onde scultoree di Penélope Cruz e al look effortless di Leila Hasanovic, non si tratta di una semplice coincidenza, ma di un vero e proprio ritorno all’estetica anni 2000: un filone nostalgico che segue il trend generale del fashion system, dove la cultura Y2K domina incontrastata dai vestiti fino, ormai definitivamente, all’hairstyling.

Trova l’architettura del tuo viso (e usa lo strumento giusto)

Il segreto di Kendall Jenner e Vittoria Ceretti sta nella precisione: per un look da vera diva, fai partire la scriminatura esattamente in corrispondenza del punto più alto dell’arco del tuo sopracciglio. Questo trucchetto crea un effetto lifting immediato e incornicia lo sguardo in pieno stile anni Duemila. Per tracciare una linea netta, dimentica le mani: ti servirà un pettine a coda in fibra di carbonio, un tool indispensabile che su Amazon si trova facilmente a circa 5 euro.

LLGSDLL Pettine a coda in fibra di carbonio (2)

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Adatta la tecnica alla tua texture

Se hai i capelli lisci, lavora a capello umido tracciando la riga prima del blow-dry. Asciuga le radici verso l’alto con una spazzola tonda per evitare l’effetto schiacciato e ottenere un liscio corposo. Se invece hai i capelli mossi o ricci, ispirati allo stile di Penélope Cruz. Definisci la riga su capelli bagnati e, per dare corpo ed elasticità alle lunghezze senza seccarle, applica una crema styling economica ma super efficace, come la Cantu Shea Butter Coconut Curling Cream (circa 8 euro su Amazon). Dopodiché, asciuga con diffusore a testa in giù e passa un ferro arricciacapelli solo sui ciuffi frontali ruotandoli verso l’esterno.

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Domatori di baby hair per un effetto sleek

La riga laterale moderna deve essere estremamente pulita. Per ricreare il finish impeccabile e disciplinato visto su Leila Hasanovic, devi domare i fastidiosi “baby hair” e appiattire la sezione di capelli più piccola. Il segreto più virale del momento, perfetto sia per chi ha capelli lisci che mossi, è la cera in stick. La Samnyte Hair Wax Stick (si aggira sui 9 euro) è perfetta: basta passarla delicatamente sulle radici per azzerare l’effetto crespo e fissare il look senza ungere.

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Crea il volume “a scatto” sulla radice

Per un effetto glamour senza le cotonature estreme del passato, usa il trucco dei professionisti: asciuga la ciocca frontale del ciuffo nella direzione opposta a quella in cui la porterai. Una volta asciutta, ribaltala sul lato scelto. Se hai capelli particolarmente sottili o lisci che tendono a cedere alla forza di gravità, massaggia una polvere volumizzante come la Schwarzkopf Got2b Powder’d (circa 6 euro). Una spolverata alle radici donerà una struttura invisibile che farà reggere il ciuffo per tutta la serata.

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Il finish lucido da stella del cinema

Il vero tocco finale è la luce, essenziale per riflettere i flash dei fotografi (o le luci del tuo locale preferito). Nebulizza uno spray lucidante leggero a base di olio secco, concentrandoti solo sulle lunghezze. Un ottimo alleato per concludere la routine è l’OGX Argan Oil Spray Lucidante (circa 9 euro su Amazon): regala una brillantezza a specchio sui capelli lisci e, allo stesso tempo, nutre e illumina i ricci o i mossi che tendono all’opaco.

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