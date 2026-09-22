Re Carlo, “il Conte Spencer deve lasciare fuori William e Harry da questa storia”

"Il Conte Spencer ha tradito in modo imperdonabile William e Harry", non solo Re Carlo respinge le accuse del fratello di Diana

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry e William

“È vergognoso, Charles Spencer deve lasciar fuori da questa storia William e Harry”: a reagire così non è Re Carlo, per quanto sia estremamente irritato dall’ex cognato a causa del suo nuovo libro, Canto del cigno. Diana, mia sorella.

La dichiarazione in difesa dei figli della Principessa Diana è di un esperto britannico in questioni reali, Giles Sheldrick, che ha una pessima opinione del Conte Spencer e del suo libro.

Re Carlo, le ripercussioni del libro su Diana

Dunque, non solo Re Carlo se l’è presa con Charles Spencer, ma molti media britannici stanno venendo in soccorso del Sovrano e della sua famiglia, contro quella che è stata definita “una mossa disperata” per fare soldi con un libro.

Il testo in questione è quello scritto da Charles Spencer sulla sorella Diana, già tradotto in italiano ed edito da Mondadori. Si tratta di un vero e proprio caso letterario e un sicuro best seller che probabilmente venderà più dell’autobiografia di Harry, che di cose maligne contro Carlo e il Palazzo ne conteneva.

Ma, si sa, quando si tratta di Diana, le folle si mobilitano perché il ricordo della Principessa del popolo è indelebile. Forse Diana è stata la più amata della Famiglia Reale britannico nell’intero Novecento, più della Regina Elisabetta II per quanto fosse stimata da tutti.

In questo libro Spencer riapre vecchie ferite e soprattutto rivanga in un passato che Carlo ha fatto di tutto per cancellare. Ma la violenza contenuta in questo testo e soprattutto la polemica che è scoppiata all’indomani della pubblicazione fanno del Sovrano più una vittima che un carnefice, per quanto è indiscutibile che la maggior parte delle sofferenze provate da Diana furono causate da lui.

Re Carlo, in difesa degli innocenti William e Harry

In ogni caso, pare che diversi media britannici abbiano preso le difese di Carlo e in generale della Famiglia Reale.

Il Principe del Galles pare si sia riunito d’urgenza con suo padre a Balmoral proprio per far fronte comune contro lo zio che sta diventando molto scomodo per la Corona.

In particolare, Giles Sheldrick accusa il Conte Spencer di aver trascinato William e Harry in questa situazione incresciosa. Nel libro infatti lo zio non risparmia i nipoti, rivelando conversazioni private che ha avuto con loro su Diana, pur sapendo, come lui stesso ha dichiarato, di ferirli perché non ha rispettato la loro privacy e il loro dolore per la perdita della madre.

L’esperto non usa mezze parole per stroncare il libro di Spencer e scrive: “Quel che è certo è che il Conte Spencer li ha traditi in modo imperdonabile, trascinando i loro nomi in qualcosa che, in sostanza, si riduce al suo desiderio di fare soldi vendendo un libro zeppo di affermazioni impossibili da comprovare”. E si chiede se il suo intento sia quello di dividere ulteriormente la Famiglia Reale, già carica di tensioni al suo interno.