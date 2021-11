Sarah Jessica Parker: “Ho le rughe e i capelli bianchi. Devo sparire...

Sarah Jessica Parker, Andie, Jodie e le altre: “grigie” e felici

E alla fine Carrie si è incavolata per davvero. Sarah Jessica Parker, che in questi mesi sta girando a New York la miniserie And Just Like That, revival di Sex and the City, è stata duramente attaccata dagli hater per la scelta di mostrarsi con i capelli grigi e le inevitabili rughe di una (bellissima) donna di 56 anni.

Perché si sa, se sono liftate sono “rifattone” ma se non si ritoccano: “Oddio, che vergogna mostrarsi alle telecamere con tutti i segni del tempo”. Dimenticandosi della meravigliosa frase detta da Anna Magnani a proposito delle sue rughe, che l’attrice non volle mai coprire o levare: “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C’ho messo una vita a farmele venire“.

Dopo settimane di attacchi sui social, in tv, o sui media, Sarah è sbottata contro quelli che ha ritenuto attacchi cattivi e soprattutto sessisti:

Non sarebbe mai accaduto con un uomo. Ognuno deve dire qualcosa. Ha troppe rughe, non ha troppe rughe. Sembra che le persone non vogliano che ci sentiamo a posto dove siamo, quasi provino gusto a vederci in pena per chi siamo oggi. Sia che scegliamo di invecchiare in modo naturale e di non sembrare perfette o se fai qualcosa che ci fa sentire meglio. Sono come appaio non ho scelta, cosa posso farci? Smettere di invecchiare? Sparire?

Sarah Jessica Parker nel revival di Sex and the City

And Just Like That, dieci episodi di mezz’ora ciascuno, segue le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e relativi amanti e amici una volta superata la soglia dei 50 anni. La serie andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall, che nella serie originale aveva avuto la parte di Samantha Jones, non parteciperà.