Amazon La macchina del caffè portatile oggi in offerta

Per alcuni il caffè corrisponde a un rituale fatto di polvere, moka e la tranquillità della propria casa. Per altri invece l’espresso è quella bevanda di cui è impossibile fare a meno perché dona la carica necessaria per affrontare la giornata e qualsiasi impegno. Non ha importanza se ti trovi fuori casa, in vacanza o all’estero, il caffè è insostituibile e saresti disposto a fare chilometri pur di bere una buona tazzina. Se fai parte di questa seconda categoria, inizia a organizzare tranquillamente un viaggio perché non dovrai più preoccuparti del caffè o di trovare un bar all’altezza, la macchinetta elettrica portatile risolverà tutti i tuoi problemi.

A realizzare i desideri dei “caffè dipendenti” ci ha pensato il brand CERA+ specializzato in macchinette elettriche portatili che occupano poco spazio. Stai già facendo posto a questo apparecchio nello zaino o nella valigia? Le buone notizie non finiscono qui. Uno dei modelli più versatili ora è anche in offerta con uno sconto che lasciarsi sfuggire è impensabile. La macchina per caffè espresso portatile oggi la paghi poco più di 100 euro, grazie allo sconto del 20% sul prezzo originale.

Offerta CERA+ Macchina per caffè espresso portatile elettrica

La macchina per caffè espresso CERA+ è la più versatile

C’è chi preferisce il caffè in polvere, chi invece apprezza il gusto e la cremosità di quello in capsule. Beh, con la macchina per caffè espresso portatile CERA+ potrai accontentare i gusti di tutti o semplicemente alternare la tipologia di espresso anche se sei a chilometri di distanza da casa. L’apparecchio è dotato di un alloggiamento pensato anche per le capsule e non solo per il caffè macinato, assicurando in entrambi i casi il massimo della qualità. La macchinetta ha un sistema a 20 bar di pressione che assicurano un’estrazione perfetta sia della polvere che delle capsule regalando un espresso dal profumo inconfondibile e cremoso.

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Il caffè come quello del bar in pochi secondi

Bere un caffè come quello del bar a casa sembra quasi impossibile, ancora di più se siamo all’estero o in viaggio, ma con la macchinetta CERA+ avrai lo stesso risultato perché l’apparecchio anche se compatto ha una tecnologia molto sviluppata che ha pensato a tutto. In particolare il punto di forza è la possibilità di preparare un espresso in pochi minuti. Dotata di un sistema di riscaldamento in ceramica la macchinetta arriva alla temperatura di 80° C in soli 3-4 minuti. Inoltre fa tutto da sola perché oltre ad aver aumentato la capienza del serbatoio dell’acqua, è stato incluso un programma di estrazione automatica dopo il riscaldamento.

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Inoltre, quando ti rendi conto che l’acqua è terminata, puoi aggiungerla in ogni momento: se preferisci quella calda ti basta premere due volte il pulsante e avere il caffè in pochi secondi. Nel caso in cui aggiungi acqua fredda dovrai premere il pulsante per 2 secondi così verrà immediatamente riscaldata e il caffè sarà pronto non appena l’acqua arriverà a temperatura.

Il display a led mostra costantemente il livello della batteria e lo stato della temperatura dell’acqua così da avere tutto sotto controllo e intervenire in caso di bisogno, per gustarti il caffè ogni volta che vuoi senza lunghe attese.

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