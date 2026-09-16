Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La macchina del caffè Magnifica S a un prezzo scontato

C’è chi beve semplicemente il caffè e chi invece è un vero cultore. Nel caso in cui appartieni alla seconda categoria di sicuro l’idea di acquistare una macchina del caffè espresso è inconcepibile per te. Ma se ti dicessimo che esiste un modello che ti prepara l’espresso esattamente come quello della moka e in più è anche scontata? Magnifica S di De’Longhi è la macchinetta elettrica con sistema automatico che punta alla qualità del caffè.

Pensata per accontentare sia chi ha gusti più tradizionali, sia chi vuole sperimentare, Magnifica S è tra le macchine del caffè più vendute perché spesso è in offerta e anche ora puoi approfittare dello sconto del 13% con un rapporto qualità prezzo davvero imbattibile.

Offerta De'Longhi Magnifica S Macchina del caffè automatica con macina chicchi

L’aroma fresco del caffè tutti i giorni

Magnifica S di De’Longhi è molto meglio della classica moka perché mentre in quest’ultima puoi utilizzare solo la polvere del caffè, con Magnifica S puoi macinare i chicchi e apprezzare in pieno l’aroma del caffè appena macinato. Tutto questo avviene con estrema semplicità perché basta mettere i chicchi nel serbatoio, premere un tasto e si attiva la macinatura che si sviluppa su 13 livelli. Ogni livello è pensato per ottenere una polvere più o meno grossolana per soddisfare qualsiasi gusto e ottenere un caffè intenso o cremoso in base alla grana.

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Non sei costretto a usare solo i chicchi di caffè, puoi ricorrere anche alla polvere perché esiste uno sportellino apposito dove inserire il caffè già macinato senza per questo svuotare il serbatoio in cui sono presenti i chicchi. Così puoi alternare diverse qualità di caffè senza ripulire ogni volta la macchina.

Magnifica S personalizza il tuo caffè

A rendere Magnifica S di De’Longhi un vero affare, è sì il prezzo ma anche una caratteristica unica come la personalizzazione. Questo vuol dire che potrai preparare un caffè diverso dall’altro in base ai gusti della giornata e a chi lo beve. A renderlo diverso è la possibilità di regolare la quantità di caffè macinato, la quantità d’acqua, la temperatura e l’intensità a ogni erogazione con la possibilità di memorizzare le proprie preferenze.

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La macchina del caffè che non prepara solo espresso

Se ancora non sai se approfittare o meno dell’offerta di oggi di Magnifica S di De’Longhi, ti svegliano un’altra funzione extra che ti convincerà definitivamente. La macchina del caffè oltre ad avere un macinatore ha anche un montalatte manuale. Il braccetto del cappuccinatore lavora con il vapore e puoi stabilire personalmente la quantità di schiuma e la sua densità realizzandola a mano per un risultato ancora più personale.

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Praticamente hai tutti i vantaggi della classica macchina del caffè del bar ma comodamente a casa tua a un prezzo ridotto, come le sue dimensioni. Magnifica S è larga solo 43 cm mentre è alta 34 cm: misure che la rendono perfetta in ogni ambiante. In quelli più grandi diventa un elemento di design discreto, in quelli più piccoli occupa poco spazio. A differenza delle macchine professionali, poi è facilissima da pulire perché puoi smontare la griglia e la vaschetta raccogli gocce e metterle in lavastoviglie ridicendo al minimo lo sporco e i tempi di pulizia.

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